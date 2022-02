Funkcjonariusze Straży Pożarnej w powiecie Zgierskim otrzymali ponad 220 zgłoszeń dotyczących zniszczeń spowodowanych przez gwałtowne burze i porywy wiatru. Uszkodzone zostały zarówno budynki gospodarcze, mieszkalne i kościół.

W Chociszewie w gminie Parzęczew wiatr zerwał niedawno kładzione ocieplenie dachu hali sportowej przy szkole podstawowej oraz uszkodził infrastrukturę wokół budynku.

Zdjęcie Zniszczenia po przejściu wichury w miejscowości Koźle / KP PSP w Zgierzu HANDOUT EDITORIAL USE ONLY NO SALES / PAP

Na zdjęciach zamieszczonych na facebookowym profilu EZG Alarmowo - stronie poświęconej służbom mundurowym powiatu zgierskiego - widać m.in. elementy zerwanego pokrycia dachu. W pobliżu wejścia do budynku szkoły widać też leżący metalowy maszt.

W poście sprecyzowano, że zerwane zostało ocieplenie dachu o powierzchni 300 metrów kwadratowych. "Zerwane ocieplenie uszkodziło infrastrukturę wokół budynku" - czytamy.

Straż: W całym powiecie nie ma osób poszkodowanych

- Na miejscu znajdują się funkcjonariusze straży. Na razie nie wiadomo nic więcej o zniszczeniach - powiedział Michał Mirowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. - Wiemy jednak na pewno, że w całym powiecie nie ma osób poszkodowanych - dodał.

W gminie Ozorków poza budynkami mieszkalnymi uszkodzone zostały również linie energetyczne. Ze względu na dużą skalę zniszczeń na terenie gminy, urząd przewiduje uruchomienie działań pomocowych dla mieszkańców. - Od jutra w teren pójdzie komisja, której zadaniem będzie oszacowanie szkód. Gmina przewiduje również wsparcie finansowe w odbudowie zniszczonych budynków - środki na ten cel weźmiemy zarówno z funduszu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i z budżetu Wojewody - powiedział wójt gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

W powiecie zgierskim do wieczora obowiązuje drugi stopień zagrożenia przed silnym wiatrem. IMGW prognozuje tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Instytut zaznaczył, że z uwagi na dużą dynamikę zjawisk ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

Łódzkie: 50 tys. gospodarstw bez prądu po przejściu wichury

Ponad 50 tys. gospodarstw pozbawionych jest prądu w woj. łódzkim na skutek silnego wiatru, który uszkodził w nocy ze środy na czwartek linie energetyczne. Trudna sytuacja jest m.in. w gminie Błaszki, gdzie przeszła trąba powietrzna. W pow. poddębickim zawalił się strop domu. Nie ma rannych. Zerwane zostały też linii energetyczne i stacje średniego napięcia.

- Wskutek awarii w regionie łódzkim bez prądu jest obecnie 50064 odbiorców. Uszkodzonych jest 77 linii energetycznych i 1015 stacji. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Zgierza i Sieradza, gdzie bez prądu jest odpowiednio 17 tys. i 13 tys. gospodarstw - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Radosław Mielczarek.