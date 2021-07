Łódzkie: Przewodniczący Rady Miejskiej żąda przeprosin od radnego PiS

Do ostrej wymiany zdań pomiędzy Marcinem Gołaszewskim (KO) a radnym PiS Sebastianem Bulakiem doszło podczas obrad Rady Miejskiej w Łodzi 7 lipca. Teraz Gołaszewski chce, by radny go przeprosił.

Zdjęcie Marcin Gołaszewski / Piotr Kamionka / REPORTER / East News