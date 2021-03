Łódzkie: Proboszcz trafił do szpitala. Zatrzymano 47-latka

Policja zatrzymała 47-latka, który może mieć związek z pobiciem proboszcza - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, asp. szt. Barbara Stępień. Ks. prał. Adam Myszkowski trafił do szpitala z urazem głowy.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Wielkiej Woli - Paradyżu (woj. łódzkie). O sprawie poinformowało Radio Plus Radom.

Według wstępnych nieoficjalnych informacji duchowny, zamykając bramę na plebanię przy ulicy Koneckiej, miał zostać zaatakowany przez nieznanego sprawcę, a w konsekwencji trafić do szpitala z poważnym urazem głowy.

Informacji tych nie potwierdziła asp. szt. Barbara Stępień z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. - Na chwilę obecną nie możemy w sposób jednoznaczny przesądzić, w jakich okolicznościach doszło do urazu. Bierzemy pod uwagę wszystkie okoliczności - od nieszczęśliwego wypadku, po czyn zabroniony - mówiła wcześniej policjantka w rozmowie z polsatnews.pl.

W sprawie zatrzymano jedną osobę.



- Skrupulatnie zebrane dowody, ich dokładna analiza pozwoliła na wytypowanie osoby, która może mieć związek ze zdarzeniem. W środę rano policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę - poinformowała Stępień. Dodała, że mężczyzna jest zatrzymany do wyjaśnienia sprawy, obecnie jest przesłuchiwany.

Zdaniem lekarzy życiu księdza nie zagraża niebezpieczeństwo.

69-letni ks. prał. Adam Myszkowski jest od 29 lat jest proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Paradyżu oraz kustoszem sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela, a także dziekanem dekanatu żarnowskiego.

