Łódzkie: Menedżer dyskoteki deklaruje, że lokal może być otwarty w sobotę

Dyskoteka położona województwie łódzkim może być otwarta w sobotę. Jeśli do tego dojdzie, zabawa odbędzie się z zachowaniem norm sanitarnych - powiedział menedżer lokalu. Policjanci przypominają, że otwarcie klubu to wykroczenie.

Zdjęcie Dyskoteka w Łódzkiem zostanie otwarta z zachowaniem norm sanitarnych, jak zapowiada jej menedżer? /123RF/PICSEL

Od kilku dni w sieci pojawiają się zapowiedzi otwarcia dużej dyskoteki położonej w regionie łódzkim. Potwierdził to w czwartek menedżer lokalu, który zastrzegł sobie anonimowość. Zapewnił, że sobotnia zabawa, o ile do niej dojdzie, będzie bezpieczna dla uczestników.

- To jest pewne, jak już otworzymy klub, to wszystko będzie w ścisłym rygorze sanitarnym - zapewnił.

Na społecznościowym profilu lokalu jest kilka przypomnień, m.in o obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zabawy, obowiązkowej dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego w dyskotece. "Zarażajmy się, ale tylko uśmiechem oraz pozytywną energią" - napisano na profilu klubu.

"Ludzie wszędzie chodzą. Tam się nie zarażają?"

Na pytanie, czy uczestnikom sobotniej zabawy nie grozi zakażenie koronawirusem, menedżer odpowiedział, że są placówki, które działają pomimo obostrzeń w związku pandemią.

- A sklepy, markety, "kserówki" (punkty ksero - red.), stoki? Ludzie wszędzie chodzą, krążą. Tam się nie zarażają? - pytał. - Wiadomo, jest stan epidemii, ale jak jest stan epidemii i rząd zamyka działalności, to powinien je wesprzeć. Ja nie dostałem żadnej zapomogi - podkreślił.

- Mam mnóstwo kosztów stałych, które co miesiąc ponoszę. Mam towar, którego termin przydatności upływa w lutym. Proszę się postawić na moim miejscu - mówił menadżer dyskoteki w Łódzkiem.

"Jeżeli rząd się teraz ugnie, to znowu będziemy mieli wzrost zakażeń"

Na niebezpieczeństwo otwarcia niektórych branż w tej fazie pandemii wskazują naukowcy. - Jeżeli rząd się teraz ugnie pod wszystkimi naciskami ekonomicznymi, to znowu będziemy mieli wzrost zakażeń - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Od początku pandemii specjaliści przestrzegają szczególnie przed przebywaniem w tłumie w pomieszczeniach, gdzie ludzie są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem.

Łódzka policja wie o planowanym otwarciu dyskoteki. - Obecne przepisy wskazują, że taki lokal ma być zamknięty - podkreśla asp. sztab. Radosław Gwis z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

- Osoba, która go otworzy popełni wykroczenie. Policjanci będą reagować, ale teraz trudno przewidzieć, co tam się będzie działo" -zapewnia. "My, jako policjanci pomagamy inspektorom sanitarnym wyegzekwować przepisy - wyjaśnił Gwis.