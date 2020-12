Łódzcy policjanci zatrzymali 48-latka, który w jednym z zakładów krawieckich usiłował dokonać rozboju na 90-latku. Mimo podeszłego wieku napadnięty wyrwał się napastnikowi i przegonił go z lokalu. 48-latkowi grozi do 15 lat więzienia.

Zdjęcie 48-letni męzczyzna jest już w rękach policji /Łódzka policja /domena publiczna

Poinformował o tym Marcin Fiedukowicz z łódzkiej policji.

Reklama

Jak wyjaśnił, do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Tego dnia policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z zakładów krawieckich na łódzkim Widzewie miało dojść do usiłowania rozboju. Poszkodowanym okazał się 90-latek. Z jego relacji wynika, że do zakładu krawieckiego wszedł mężczyzna. Napastnik zaszedł go od tyłu w momencie, kiedy był pochylony nad maszyną do szycia. Następnie przystawił mu ostre narzędzie do gardła i zażądał wydania pieniędzy.

90-latek złapał za nóż i odrzucił go na podłogę. Wywiązała się szamotanina, w trakcie której poszkodowany odepchnął i kopnął agresora. W chwili gdy krawiec zaczął wzywać pomocy, napastnik przestraszył się i uciekł.

Pożyczył wcześniej 2 złote na jedzenie

Policjanci mając rysopis sprawcy, przeanalizowali monitoring znajdujący się nieopodal pracowni krawieckiej. Okazało się, że na jednym z nagrań był widoczny napastnik. Ustalono adres zamieszkania podejrzewanego, którym okazał się 48-latek, wielokrotnie notowany w przeszłości. Napastnik został zatrzymany, był pijany. Badanie wykazało 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna przyznał, że tego dnia był w zakładzie krawieckim dwukrotnie. W godzinach rannych pożyczył od krawca 2 złote na jedzenie, po czym po kilku godzinach, będąc pod wpływem alkoholu poszedł do pracowni krawieckiej i zaatakował właściciela nożem kuchennym.



Fiedukowicz przypomina, że za usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.