Łódź: Karetka potrąciła 84-latkę na pasach. Kobieta nie żyje

Oprac.: Sebastian Przybył WIADOMOŚCI LOKALNE

Zmarła 84-latka, którą potrącił ambulans jadący na interwencję. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragicznego w skutkach wypadku, który miał miejsce we wtorek ok. godz. 18 na ul. Tatrzańskiej w Łodzi.

Zdjęcie 84-latka została potrącona przez karetkę w Łodzi / zdj. ilustracyjne / Damian Klamka / East News