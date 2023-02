Nietypowy sposób ulepszenia drogi skomentował również Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

- Wykonawca podczas prac uzupełnił również nierówności na części gruntowej, aby doraźnie zaradzić na zgłaszane przez mieszkańców problemy. Niestety, przy obecnych pogodach wyrównanie drogi nie jest możliwe i realnie przyniosłoby odwrotny efekt. Nierówności zostały doraźnie wypełnione mieszanką mineralno-bitumiczną, aby ułatwić przejazd. Natomiast kiedy pogoda się ustabilizuje, możliwe będzie wykonanie odpowiednich napraw - wyjaśnił w rozmowie z Auto Światem.

Łódź, ulica Herbowa i dziury na drodze. Komentarz miasta

Miasto Łódź - na oficjalnym fanpage'u - wyjaśniło sprawę.

"Lepiej zaśmiać się, że coś głupio wygląda niż zerwać zawieszenie. Ten fragment Herbowej jest ulicą gruntową. Okoliczni mieszkańcy prosili o wyrównanie nawierzchni. Niestety, przy obecnych pogodach wjechanie tam równiarką realnie nic by nie zmieniło. Dziury zostały doraźnie wypełnione mieszanką mineralno-bitumiczną, która pozwala przejechać tamtędy bez uszkodzenia auta. Natomiast kiedy pogoda się ustabilizuje, przeprowadzona zostanie tam porządna naprawa" - napisano.

Dziury łatano też w Poznaniu

To kolejna taka sytuacja w Polsce. W 2021 roku internet obiegły podobne zdjęcia z Poznania . Rada osiedla Podolany w tym mieście została poinformowana przez jedną z mieszkanek, że ulica Wicherkiewicz jest łatana za pomocą asfaltu. Tyle tylko, że to droga gruntowa. Kobieta ironicznie zapytała, czy jest to jakaś nowa technika, stosowana w Poznaniu.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił wtedy rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Według niego drogowcy wcale nie łatali asfaltem dziur w drodze gruntowej. Część ulicy Wicherkiewicz rzeczywiście jest gruntowa i prace na tym odcinku polegały na wyrównywaniu jej. Natomiast odcinki łatane są utwardzane pofrezem. Gdyby ubytki na takiej nawierzchni wypełniać tłuczniem lub samym pofrezem, auta szybko by rozjeździły takie wypełnienie i droga znowu byłaby dziurawa.



Rzecznik ZDM przyznał wówczas, że nie jest to rozwiązanie idealne, ale jedyne obecnie dostępne. Położenie całej nowej nawierzchni wymagałoby najpierw zrobienia odwodnienia drogi.