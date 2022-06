Do łódzkiego Orientarium ustawiają się gigantyczne kolejki, choć bilet, dzięki któremu można zwiedzić Orientarium i cały teren ZOO nie należy do najtańszych.

Cena biletu to 70 zł. Nie ma biletów ulgowych, są jedynie pakiety, np. Bilet rodzinny 2 + 2 (dwoje dorosłych i dwoje dzieci) za 220 zł. Można też kupić bilet ,posiadając Kartę Łodzianina i wtedy zapłacić 40 zł.

Bilet za złotówkę za jedynkę z biologii

W najbliższy weekend - 24-26 czerwca do łódzkiej atrakcji będzie można jednak wejść za dużo niższą kwotę. Bilet będzie kosztował złotówkę. By zapłacić pomniejszoną stawkę należy jednak pokazać tegoroczne świadectwo szkolne z jedynką (niedostatecznym) z biologii!

- Liczymy na to, że młodzież zainspiruje się u nas i chętniej będzie poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii - tłumaczy rzeczniczka Orientarium Zoo Łódź Paulina Klimas-Stasiak.

Pomysł ten podzielił jednak internautów. Pod postem zamieszczonym na miejskim profilu facebookowym pojawiło się już niemal 600 komentarzy, w których możemy przeczytać skrajne opinie na temat akcji.

"No i zaj****. Młodzież się czegoś nowego nauczy, pozna, może ich to pchnie dalej do nauki. Ci zdolni mają masę nagród, a tych, którym się noga powinęła należy przekonać, że nie są w niczym gorsi. Karanie mało kogo zachęciło do poprawy" - pisze jeden z komentujących.

"Beznadziejny pomysł. Zamiast nagradzać tych, co się starali cały rok, nieuki dostają nagrodę. 24-26 czerwca aż odechciewa się tam iść. Śmietanki intelektualnej to tam wtedy nie będzie" - stwierdza inna osoba.

Większość użytkowników jednak żartuje z całej "afery" i podkreśla, że akcja promocyjna wyjątkowo się udała, skoro wpis wywołuje aż takie poruszenie.