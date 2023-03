Sprawę śmierci studentki opublikowała "Gazeta Wyborcza". - Kobieta była bardzo aktywna, ucząca się i pracująca, miała 39 stopni gorączki, ale uznała, że "samo przejdzie". Przez tydzień chodziła z gorączką. Przez kilka dni nie brała żadnych leków, próbowała chorobę "rozchodzić" - przekazał w rozmowie z dziennikiem prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Łódź: 22-latka zmarła na grypę. "Nie boimy się infekcji, ignorujemy objawy"

Lekarz podkreślił, że 22-latka zdecydowała się na wizytę w przychodzi dopiero wtedy, gdy "było coraz gorzej", ale zlecone tam leczenie nie zadziałało. - Siódmego dnia mama znalazła ją nieprzytomną - dodał.

Na początku kobieta trafiła do szpitala w Skierniewicach, lecz jej stan był na tyle poważny, że została przeniesiona do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. - Próbowaliśmy ją ratować - mówił prof. Machała. Studentka najpierw była podłączona do respiratora, a następnie do sztucznego płucoserca.

Mimo wszelkich starań lekarzom nie udało się jej uratować. Młoda kobieta zmarła. Kierownik Kliniki Anestezjologii z UM w Łodzi podkreślił w rozmowie z "GW", że pandemia koronawirusa niewiele nas nauczyła - "nie boimy się infekcji, ignorujemy objawy" - pisze gazeta.

Grypa to przede wszystkim gorączka oraz bóle mięśni i stawów

Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, w okresie od 1 do 7 marca 2023 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 187 835 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 70,9 na 100 tys. osób, a ponadto odnotowano dwa zgony z powodu grypy.

Grypa charakteryzuje się najczęściej wysoką gorączką oraz bólami mięśni i stawów. Rzadko z kolei występuje katar, co jest typowym objawem przeziębienia. Należy zwrócić także uwagę na suchy, doskwierający kaszel. Istnieją także przypadki grypy bezobjawowej.

Choroba ta aktywna jest przez cały rok, lecz szczególnie nasilona w okresie zimowym.