Dramat podczas polowania. 46-letnia kobieta została postrzelona, gdy siedziała za kierownicą samochodu, który znajdował się na leśnym dukcie. Zabrało ją do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Sieniec (woj. łódzkie). Zatrzymany do wyjaśnienia został 60-letni Holender.

Do zdarzenia doszło w sobotę 3 października 2020 r. w okolicach miejscowości Sieniec, gdzie nadleśnictwo zorganizowało polowanie dla kilkunastu cudzoziemców. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 46-latka przywiozła część osób na polowanie autem.

Jak podaje policja, ok. godz. 12:30 jeden ze strzałów "trafił w zaparkowane na dukcie leśnym auto, a następnie w siedzącą za kierownicą kobietę". 46-latka została przetransportowana do szpitala w Łodzi przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Policja zabezpieczyła kilkanaście sztuk broni myśliwskie oraz przesłuchała świadków. Uczestnicy polowania byli trzeźwi. Do wyjaśnień zatrzymano 60-letniego Holendra.

