Kilkanaście worków w rowie. W jednym z nich znaleziono podpisany sprawdzian

Do rowu przy polu uprawnym, a nie do kontenera czy punktu odbioru odpadów postanowił wyrzucić śmieci 41-letni mieszkaniec Szadku w województwie łódzkim. Na miejscu policjanci znaleźli 17 worków o pojemności około 200 litrów. Wewnątrz jednego z nich krył się sprawdzian 12-latka z jego danymi. To one doprowadziły funkcjonariuszy do mężczyzny.