W skrócie Ultralekki samolot spadł w sobotę na teren leśny w pobliżu wsi Bobrownik w województwie łódzkim, a pilot, 50-letni mieszkaniec Warszawy, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Służby prowadzą ustalenia dotyczące przyczyn oraz okoliczności zdarzenia, a na miejscu pracują policjanci oraz eksperci z Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych.

Z informacji przekazanych przez lokalne służby wynika, że doszło do wypadku wodnosamolotu/łodzi latającej Aventura II, w działania zaangażowane były różne zespoły ratunkowe.

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O wypadku samolotu pod Łowiczem poinformowała nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

- W sobotę około godziny 11.10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu otrzymał zgłoszenie, że na terenie powiatu doszło do zdarzenia z udziałem ultralekkiego samolotu - poinformowała funkcjonariuszka.

Łowicz. Katastrofa lotnicza, ranny 50-latek

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania lotu, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, maszyna spadła na teren leśny.

- Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednak obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala - przekazała Edyta Machnik.

Policjantka dodała, że na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. O wypadku powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, a policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych.

Łowicz. Katastrofa samolotu. "Pilot leciał sam"

O katastrofie samolotu na swoim profilu na portalu społecznościowym napisał też Alarmowy Łowicz. Według portalu samolot spadł w gminie Nieborów około 400 m od lądowiska Bobrowniki.

"Pilot leciał sam - przeżył. Mężczyzna na pokładzie śmigłowca LPR trafił do szpitala specjalistycznego. Statek powietrzny, który brał udział w zdarzeniu to wodnosamolot/łódź latająca Aventura II noszący polskie znaki rejestracyjne" - napisano.

Jak przekazano na profilu społecznościowym Alarmowy Łowicz, na miejscu działają trzy zastępy JRG Łowicz, OSP Nieborów, 2x OSP Bobrowniki, Zespół Ratownictwa Medycznego, LPR Ratownik 18 i policja.

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Informację o zdarzeniu potwierdzili też strażacy z OSP Nieborów, określając je jako "wypadek awionetki".

Nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych w związku z incydentem.



