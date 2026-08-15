Katastrofa lotnicza pod Łowiczem. Do lądowiska zabrakło kilkaset metrów

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Ultralekki samolot z nieustalonych powodów spadł w sobotę na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik (woj. łódzkie). Jak przekazały służby, pilot maszyny przeżył i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. - Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy - doprecyzowała policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Biały ultralekki samolot SP-BOAT z uszkodzoną częścią ogonową zawieszony wśród drzew na terenie leśnym.
Wypadek awionetki pod Łowiczem. Pilot przetransportowany LPR do szpitalaOSP Nieborówmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ultralekki samolot spadł w sobotę na teren leśny w pobliżu wsi Bobrownik w województwie łódzkim, a pilot, 50-letni mieszkaniec Warszawy, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
  • Służby prowadzą ustalenia dotyczące przyczyn oraz okoliczności zdarzenia, a na miejscu pracują policjanci oraz eksperci z Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych.
  • Z informacji przekazanych przez lokalne służby wynika, że doszło do wypadku wodnosamolotu/łodzi latającej Aventura II, w działania zaangażowane były różne zespoły ratunkowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O wypadku samolotu pod Łowiczem poinformowała nadkomisarz Edyta Machnik, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.

- W sobotę około godziny 11.10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu otrzymał zgłoszenie, że na terenie powiatu doszło do zdarzenia z udziałem ultralekkiego samolotu - poinformowała funkcjonariuszka.

Łowicz. Katastrofa lotnicza, ranny 50-latek

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas wykonywania lotu, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, maszyna spadła na teren leśny. 

Zobacz również:

Karetka i ciężarówka po zderzeniu na autostradzie A44 w Niemczech
Świat

Karetka rozerwana na strzępy. Dramatyczny wypadek w Niemczech

Patryk Idziak
Patryk Idziak

- Samolotem podróżował 50-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna jest przytomny, doznał jednak obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala - przekazała Edyta Machnik.

Policjantka dodała, że na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. O wypadku powiadomiona została również Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, a policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku dla badań ekspertów lotniczych.

Łowicz. Katastrofa samolotu. "Pilot leciał sam"

O katastrofie samolotu na swoim profilu na portalu społecznościowym napisał też Alarmowy Łowicz. Według portalu samolot spadł w gminie Nieborów około 400 m od lądowiska Bobrowniki.

"Pilot leciał sam - przeżył. Mężczyzna na pokładzie śmigłowca LPR trafił do szpitala specjalistycznego. Statek powietrzny, który brał udział w zdarzeniu to wodnosamolot/łódź latająca Aventura II noszący polskie znaki rejestracyjne" - napisano.

Jak przekazano na profilu społecznościowym Alarmowy Łowicz, na miejscu działają trzy zastępy JRG Łowicz, OSP Nieborów, 2x OSP Bobrowniki, Zespół Ratownictwa Medycznego, LPR Ratownik 18 i policja.

Informację o zdarzeniu potwierdzili też strażacy z OSP Nieborów, określając je jako "wypadek awionetki".

Nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych w związku z incydentem.

Zobacz również:

Policja (zdj. ilustracyjne)
Świętokrzyskie

Wypadek z udziałem radiowozu. Policjanci w szpitalu

Artur Pokorski
Artur Pokorski


"Polityczny WF": Konflikt w koalicji. Czy Pełczyńska-Nałęcz opuści rząd? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze