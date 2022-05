O zdarzeniu informował Piotr Szczepanik z łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA.

Do karambolu doszło w niedzielę ok. godz. 16:30 na 377. kilometrze A1. To odcinek autostrady między Kamieńskiem i Radomskiem. Zderzenie z udziałem ośmiu samochodów osobowych miało miejsce na jezdni w stronę Katowic, która była zablokowana.

Zdjęcie / DH S. Stawski / Materiały nadesłane przez użytkowników

Utrudnienie zostało zakończone ok. godz. 17:40

Zdjęcie / DH S. Stawski / Materiały nadesłane przez użytkowników