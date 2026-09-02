W skrócie Agnieszka Wojciechowska von Heukelom odpowiada na krytykę dotyczącą nagrania o słupkach na Piotrkowskiej, tłumacząc, że działa na prośbę wyborców i chodzi jej o utrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nagranie spotkało się z ironicznymi komentarzami ze strony polityków innych partii oraz niejednoznaczną reakcją ze strony Dariusza Stefaniuka z PiS.

Posłanka podkreśla, że sprawa dotyczy problemów mieszkańców Łodzi z transportem, a krytyka sprowadzająca jej działania do wygodnictwa jest według niej nieuzasadniona.

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Ulica Piotrkowska skąpana w deszczu. Na chodniku wyraźnie poruszona posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska von Heukelom. Problem? Brak możliwości zamówienia taksówki bezpośrednio przed biuro poselskie z powodu umieszczonych na jezdni wysuwanych słupków.

Te - według oficjalnych przekazów - mają ograniczyć wjazd nieuprawnionym pojazdom na najbardziej reprezentacyjną ulicę Łodzi. Zdaniem Wojciechowskiej von Heukelom utrudniają komunikację osobom niepełnosprawnym, a jej wykonywanie obowiązków posła.

Nagranie z posłanką PiS viralem w sieci. "Nie wiem, dlaczego pani poseł to zrobiła"

- Taksówka nie może podjechać po posła. Ja jako osoba pełnosprawna nie mam problemu, mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal - mówi posłanka na opublikowanym w jej mediach społecznościowych nagraniu.

Filmik szybko zaczął pojawiać się również na profilach polityków związanych z obozem rządzącym, którzy nie skąpili ironicznych komentarzy pod adresem Wojciechowskiej.

"I to jest skandal! Taksówka nie może podjechać po posła. A pada deszcz! Poznajcie posłankę PiS. Pani poseł, po której osobę poselską Wojciechowską van Heukelom nie podjechała taxi" - szydził w serwisie X europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

W podobnym tonie wypowiadał się także poseł Lewicy Tomasz Trela. "To jest skandal, taksówka powinna wjechać do biura poselskiego i odebrać posłankę z PiS. Taksówkarz wziąć na ręce i wsadzić do samochodu" - napisał.

Do sprawy odniósł się też poseł z formacji, do której należy sama Wojciechowska von Heukelom. Dariusz Stefaniuk przekonywał we wtorek na antenie Polsat News, że "nie wie, dlaczego pani poseł to zrobiła", a nagranie określił mianem "niefortunnego".

- Myślę, że po zobaczeniu komentarzy internautów, panią poseł najdzie jakaś refleksja - dodał poseł PiS.

Wygodnictwo czy nagłośnienie problemów niepełnosprawnych? Wojciechowska von Heukelom zabiera głos

Do burzy w sieci odniosła się w rozmowie z Interią sama zainteresowana. Przypomniała, że wspomniany filmik jest zaledwie jednym z pięciu dotyczących słupków na Piotrkowskiej, które opublikowała na swoim profilu na X.

- W samym filmiku mówię, że chodzi mi o to, że niepełnosprawnych nie można przetransportować do domów, do biur. Słupki bardzo bulwersują Łodzian, a ja prowadzę kontrolę w tej sprawie od tygodni, razem z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi Marcinem Buchalim. Kolejne etapy tej kontroli ujawniają kolejne nieprawidłowości, więc ktoś, kto próbuje sprowadzić moją wypowiedź do tego, że mnie jest daleko do taksówki, jest niedoinformowany - przekonywała Agnieszka Wojciechowska von Heukelom.

Posłanka stwierdziła, że o ile rozumie, że przedstawiciele innych kręgów wyborczych mogą nie mieć wiedzy o problemie, z jakim zmagają się Łodzianie, komentarz Tomasza Treli świadczy o tym, że jest "oderwany od rzeczywistości i wyborców". - Trzeba mieć bardzo złą wolę, żeby sprowadzać to do jakiegoś własnego wygodnictwa. Ja po prostu działam w imieniu wyborców i na ich prośbę - mówiła.

"Nie zna sprawy". Posłanka PiS odpowiada koledze z partii

Posłanka przyznała, że nie wiedziała o słowach krytyki, które padły z ust Dariusza Stefaniuka. - Myślę, że nie miał złej woli, po prostu nie zna sprawy. To jest sytuacja trochę jak lawina. Ktoś pierwszy powiedział: "ta kobieta ma za daleko do taksówki i marudzi" i od razu uruchamia się cała lawina komentarzy, ludzie nawet nie obejrzeli tego filmiku, tylko po prostu bezmyślnie powielają, że komuś jest daleko do taksówki - wskazała.

Wojciechowska von Heukelom powiedziała, że nie rozumie złej interpretacji jej nagrania, ale cieszy się, że w ten sposób udało jej się naświetlić skalę problemu, z jakim mierzą się na ul. Piotrkowskiej osoby niepełnosprawne. - Ja się w pewnym sensie cieszę, że sprawa nabrała takiego rozmiaru, bo dzięki temu afera słupkowa w Łodzi jest obecna w mediach ogólnopolskich. Dzięki politykom KO, którzy to nagłośnili, podając dalej mój wpis - wskazała.

- Sprowadzanie moich działań do tego, że ja mówię, że taksówka daleko stoi w deszczu, jest głupie i niedorzeczne. Wystarczy spojrzeć na inne informacje, czy medialne, czy u mnie w mediach społecznościowych w sprawie słupków. Ja się ustosunkowałam do tego, że osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się, jest zmuszona defilować w deszczu do taksówki - podsumowała posłanka, dodając że w trakcie opadów ten rodzaj transportu jest jednym z najczęściej wybieranych przez Łodzian.



