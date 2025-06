Co ciekawe, będzie to pierwsza wizyta 64-letniego George'a Clooneya w Polsce.

- George Clooney zrealizował kilka świetnych filmów o tematyce społeczno-politycznej, do których będziemy chcieli nawiązać: "Good Night and Good Luck", "Operacja Argo" czy "Idy marcowe" - zadeklarował Jażdżewski.

- Jest też osobiście jednoznacznie zaangażowany po stronie liberalnej demokracji i przeciwko tendencjom populistycznym i autorytarnym. Znalezienie nowej opowieści dla demokracji to teraz najważniejsza misja stojąca przed nami. Kto może być lepszą inspiracją niż jeden z najbardziej charyzmatycznych twórców filmowych naszych czasów? - dodał.

George Clooney ma na swoim koncie ma dwa Oscary , pięć Złotych Globów , cztery nagrody Gildii Aktorów Ekranowych, nagrodę BAFTA , dwie nagrody Critics' Choice, nagrodę Emmy oraz cztery nagrody National Board of Review .

W Polsce największą popularność przyniosła mu rola doktora Douga Rossa w emitowanym na antenie Polsatu przez 17 lat serialu "Ostry dyżur" . Igrzyska Wolności będą dla Clooneya pierwszą okazją do wizyty w Polsce.

Aktor i reżyser jest aktywnym działaczem humanitarnym , nagrodzonym m.in. Peace Summit Award oraz nagrodą Ripple of Hope im. Roberta F. Kennedy'ego .

Szczególne miejsce w działalności Georga Clooneya zajmuje Sudan , gdzie m.in. odwiedzał ogarnięty suszą Darfur , czy wspólnie z ONZ, Uniwersytetem Harvarda oraz firmą Google zainicjował The Satellite Sentinel Project , który umożliwia wykonywanie zdjęć satelitarnych potencjalnych zagrożeń dla ludności cywilnej Sudanu i Sudanu Południowego.

Co więcej, założył organizację The Sentry, która zatrudnia biegłych księgowych do śledzenia funduszy skradzionych obywatelom tych krajów przez ich rządy.