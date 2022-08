Dziecko ranione drutem w serce. "Nieprawdopodobna historia"

Pięcioletni chłopiec został trafiony prosto w serce drutem, który wystrzelił spod kosiarki, gdy jego mama kosiła trawę. Początkowo wydawało się, że rana na jego klatce piersiowej to zwykłe zadrapanie, jednak gdy opadł z sił i zaczął sinieć kobieta wezwała pomoc. Na miejscu pojawił się śmigłowiec LPR, który przetransportował dziecko do szpitala. Na szczęście lekarzom udało się usunąć drut z jego serca i chłopiec wraca do zdrowia. Jak dowiedziała się Interia, wkrótce powinien zostać wypisany ze szpitala.

Zdjęcie Lekarze podczas operacji 5-latka. Wciągnęli drut z serca dziecka / Facebook/Fundacja "Mamy Serce" /