Dron spadł na teren jednostki wojskowej. "Trwają czynności procesowe"
Mały dron spadł w piątek na teren 1. batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (woj. łódzkie). O sprawie poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Jak przekazano, w sprawie trwa dochodzenie, a incydent z udziałem bezzałogowego statku nie wyrządził szkód. "Trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia" - czytamy.
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi dochodzenie w sprawie małego bezzałogowego statku powietrznego, który 6 lutego spadł na teren jednostki - wynika z komunikatu przekazanego na platformie X.
Dodatkowo Żandarmeria Wojskowa przypomniała, że prawo lotnicze zakazuje latania dronami nad terenami i obiektami wojskowymi.
Niestosowanie się do tychże przepisów prawa "stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu" - wyjaśniono.
Wkrótce więcej informacji.