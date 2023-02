Lider Platformy Obywatelskiej na spotkaniu z sympatykami w Pabianicach zarzucił, że Orlen kupował przez ostatni rok ropę w Rosji.

- Od pierwszych dni wojny rząd PiS mówił, że jest za sankcjami, że Polska i rząd Morawieckiego będzie najostrzej przestrzegającym kwestie sankcji rządem w Europie. Morawiecki, Kaczyński, prezydent Duda, napominali inne kraje - przypomniał polityk. - I ropa, i gaz były tutaj czymś najważniejszym z punktu widzenia interesów Rosji - dodawał.

- Dzisiejsze informacje wgniatają w ziemię. Orlen według ekspertów wypłacił Putinowi w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, nawet 40 miliardów złotych za ropę, której miało już z Rosji nie być - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Obajtek to jeden z największych oligarchów Putina

- Dzisiaj także dotarła do mnie informacja równie bulwersująca. Orlen nadal kupuje ropę z Rosji, dla czeskich zakładów. Nadal w jakimś sensie finansuje tę wojnę - mówił były szef Rady Europejskiej.

- Ktoś złośliwie, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny tak, jak każdy oligarcha Putina - powiedział Tusk.

- Tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek, to on jest dzisiaj jednym z największych oligarchów Putina - powiedział polityk, dodając, że zysk netto państwowego koncernu za ostatni kwartał minionego roku wyniósł 16 mld zł.



Dodał, że od wielu miesięcy "Polacy płacą jedną z najwyższych cen w Europie na stacjach benzynowych". Jak mówił klienci, kupując paliwo, składają się na zysk dla Orlenu i na możliwości zakupu ropy od Putina w roku, w którym trwa agresja rosyjska na Ukrainę.



Jak stwierdził "nie wszyscy mają kłopot z kredytem hipotecznym". Przedstawił listę piętnastu nieruchomości należących do Daniela Obajtka.

Przypomniał, że Adam Bielan lider Partii republikańskiej został szefem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



- Oni tak dzielą się łupami - mówił. - To, żeby tak rozdać kolejne setki milionów złotych bez praktycznie żadnej kontroli, bez żadnego uzasadnienia - powiedział.



- Nawet pisowskie CBA nie wytrzymało i musiało już tam wjechać - dodał. - Nawet oni się chyba zawstydzili widząc, jaką skalę przyjęła tą pisowską kradzież - mówił Donald Tusk w Pabianicach.

Lider PO mówił o "coraz bardziej bezwstydnej korupcji, nepotyzmie, dojeniu środków publicznych".



- To jest szczególnie przygnębiające, kiedy każdego dnia ludzie dowiadują się, co jest znowu droższe - powiedział.



Przypomniał o dotacjach ministra edukacji Przemysława Czarnka, który przekazał 40 mln zł dotacji różnym organizacjom m.in. na zakup nieruchomości.

Mówił o programie mieszkań dla młodych jako "konkretnym programie mieszkaniowym, który spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem".



- Nikt nie ma za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania. Będziemy proponowali kredyt zero procent dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie, będzie to dotyczyło ludzi młodych i w średnim wieku do 45 roku życia - dodał.



Jak mówił, po wygranych wyborach za 65-, 70-metrowe mieszkanie rata będzie wynosiła nie 4200 zł tylko "mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału, a więc nie tych niekończących się odsetek".

Wspomniał także o konieczności remontów mieszkań, które nie nadają się do zamieszkania lub niezbędnie wymagających remontu. Jak wyjaśnił byłoby to jedno mieszkanie dla tych, którzy "chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać".

- Będziemy proponowali dopłatę, skromną ale jednak pomagającą ludziom - do najmu, 600 zł - powiedział Donald Tusk. Jego zdaniem będzie to "równie skuteczny" program jak prowadzone przez rząd PO programy "Mieszkanie dla młodych" i "Rodzina na swoim".



Lider PO zapowiedział, że "będą przedstawiane konkretne projekty ustaw, które są już gotowe".

Do wiosny politycy KO odwiedzą każde województwo

"Jechałem tutaj, do Pabianic, żeby zainaugurować cykl spotkań, który - jestem o tym przekonany - może doprowadzić do naszego zwycięstwa i do dobrego rezultatu, dobrej nowiny w Polsce za osiem miesięcy" - powiedział w poniedziałek szef Platformy, który wcześniej spotkał się z mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego.

Lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że jego dzisiejsze spotkanie było poprzedzone dziesiątkami spotkań z wyborcami w woj. łódzkim. - Posłanki, posłowie, senatorowie, senatorki odwiedzili ponad 30 miejscowości, byli w każdym powiecie - mówił Tusk, według którego odbyło się ponad sto spotkań zorganizowanych przez Koalicję Obywatelską pod hasłem #TuJestPrzyszłość.

Dodał, że podobne wydarzenia będą kontynuowane we wtorek w Łodzi, a cały klub parlamentarny KO będzie miał w stolicy regionu wyjazdowe posiedzenie.

- Od jutra tak będzie praktycznie co tydzień, a do końca wiosny odwiedzimy w cyklu cotygodniowym praktycznie każde województwo i w każdym województwie odbędą się wyjazdowe posiedzenia klubu parlamentarnego - zapowiedział lider PO.



Zwrócił się także do zgromadzonych sympatyków, że ich odpowiedzią na zarysowane przez niego negatywne działania prawicy powinna być "zarówno wola zwycięstwa i zmiany sytuacji w Polsce" jak i pozytywny program "który da nie tylko nadzieję, jak i - po wygranej - konkrety".