W skrócie Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kopydłów doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem TLK "Kozica" relacji Kraków Główny - Poznań Główny.

W wyniku wypadku 30-letni mężczyzna zginął, a 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podróżni z pociągu przesiadają się do zastępczych autobusów. PKP Intercity przypomniał, że pasażerom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.

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Rzecznik prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jędrzej Pawlak poinformował w przesłanym Interii komunikacie, że do zdarzenia doszło około godziny 14:20 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kopydłów (woj. łódzkie).

Samochód osobowy wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg TLK nr 37104/5 "Kozica" relacji Kraków Główny - Poznań Główny. Rzecznik prasowy łódzkiej straży poinformował, że składem podróżowało około 250 osób.

Łódzkie. Zderzenie samochodu z pociągiem pod Wieluniem. Na miejscu śmigłowiec LPR

Samochodem jechały dwie osoby. 30-letni mężczyzna został wydobyty z wraku auta, jednak jego życia - mimo podjętej reanimacji - nie udało się uratować. Drugą osobę - 30-letnią kobietę - zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Bryg. Jędrzej Pawlak w przesłanym nam komunikacie przekazał, że osoby podróżujące pociągiem przesiadają się do podstawionych autobusów. Sam skład biorący udział w zdarzeniu pozostaje na miejscu wypadku.

"Ze względu na umiejscowienie torów na nasypie strażacy asekurują pasażerów w trakcie opuszczania pociągu" - wyjaśnił rzecznik prasowy KW PSP w Łodzi.

Komunikat w sprawie opublikowało też PKP Intercity, które poinformowało o odwołaniu pociągu TLK nr 37104/5 "Kozica" na odcinku Wieluń - Poznań Główny. W oświadczeniu przekazano, że podróżnym "zorganizowano zastępczą komunikację autobusową".

Przewoźnik zaapelował przy tym o zwracanie uwagi na komunikaty stacyjne. Ponadto przypomniał, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji, dotyczącej "komfortu podróży".

To kolejny sobotni wypadek na torach. W Interii informowaliśmy o wjechaniu auta osobowego pod szynobus we wsi Sobolewo, otwiera się w nowym oknie w woj. podlaskim. Dwie osoby zostały ranne.



