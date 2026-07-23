Chorzy na raka dostają termin na 2027. NFZ: Sytuacja nie do przyjęcia

Justyna Kaczmarczyk
Jolanta Kamińska

Justyna Kaczmarczyk, Jolanta Kamińska

Szukaj innego szpitala, albo czekaj do 2027 roku. Taki wybór dostało co najmniej kilku pacjentów onkologicznych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Jej dyrektor przekonuje, że wszystko z troski o pacjentów, a żadne programy nie zostały przerwane. - Sytuacja jest dla nas nie do przyjęcia, będziemy reagowali stanowczo - mówi Interii rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder.

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Chorzy na raka dostają termin na 2027 rok lub są odsyłani do NFZ Andrzej Hulimka/ForumReporter

Interia otrzymała informacje o kolejnym pacjencie onkologicznym, którego Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poinformował, że jeśli chce być leczony w ramach programu lekowego jeszcze w tym roku, powinien poszukać pomocy w innej placówce.

Sprawę kłopotów z dostępem do leczenie onkologicznego w placówce w Łodzi ujawniła "Rzeczpospolita".

Łódzki odział NFZ potwierdza Interii, że na tę chwilę do Funduszu zgłosiło się dwóch pacjentów onkologicznych, których skierował tam Centralny Szpital Kliniczny (CSK). Pacjenci prosili o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do onkologicznych programów lekowych.

- Jedna z pacjentek złożyła oficjalną skargę na szpital - mówi Interii Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ.

Jak słyszmy, Fundusz natychmiast poprosił CSK o wyjaśnienia. Okazało się, że ten sam problem dotyczy co najmniej kilku pacjentów.

- W oficjalnych wyjaśnieniach, które otrzymaliśmy we wtorek, szpital twierdzi, że poinformował kilkoro pacjentów o możliwości zgłoszenia się do NFZ, aby ten wskazał im inną placówkę, w której rozpoczęcie terapii jest możliwe szybciej niż w CSK. Jak twierdzi szpital, trzech pacjentów znalazło pomoc w innych szpitalach: dwóch w Szpitalu im. Kopernika i jeden w Szpitalu Bonifratrów, a pozostałe osoby - zgodnie z pismem szpitala - którym początkowo sugerowano szukanie szybszego terminu rozpoczęcia terapii w programie lekowym u nas, wróciły do CSK i tam rozpoczęły leczenie - przekazuje Anna Leder.

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Pacjenci dostają informację, by udać się do NFZ. Szpital potwierdza

Interia zapytała CSK, czy kieruje do pacjentów wiadomości o tym, że "z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe". I jako planowany termin rozpoczęcia leczenia wskazuje I kwartał 2027.

W komunikacie, który otrzymaliśmy, dyrekcja szpitala przyznaje, że "zdarzają się sytuacje, w których okresowo zwiększone zainteresowanie leczeniem w konkretnej placówce (…) powoduje wydłużenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie terapii".

"Z tego względu pacjenci otrzymują informację o możliwości zweryfikowania, za pośrednictwem właściwego oddziału NFZ, dostępności świadczeń w innych placówkach posiadających umowę z NFZ na realizację tego samego programu lekowego" w krótszym terminie" - informuje dyrektor Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Placówka podkreśla jednocześnie, że "nie zostały wstrzymane procesy terapeutyczne pacjentów zakwalifikowanych do programów lekowych, w tym onkologicznych".

Komunikat szpitala publikujemy w całości:

Oficjalny komunikat Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczący utrzymania procesu kwalifikowania pacjentów do programów lekowych i onkologicznych, podpisany przez dyrektora szpitala, z umieszczonym na górze logotypem pla...
Oświadczenie szpitala przesłane InteriiINTERIA.PL

NFZ przekonuje, że płaci za nadwykonania w onkologii

Dlaczego co najmniej kilkoro pacjentów usłyszało już w lipcu, że musi czekać do 2027 roku lub szukać szybszego leczenia gdzie indziej?

Chodzi oczywiście o pieniądze za tzw. nadwykonania - są to świadczenia zdrowotne wykonane przez placówkę medyczną ponad limit określony w umowie z NFZ. Dzielą się na świadczenia, za które NFZ ma obowiązek zapłaty (nielimitowane), oraz limitowane, w przypadku których finansowanie zależy od decyzji NFZ i dostępnych środków.

Rzeczniczka łódzkiego NFZ podkreśla, że programy lekowe w onkologii są świadczeniami limitowanymi, ale w praktyce NFZ stara się traktować je jako nielimitowane.

- W ubiegłym roku w województwie łódzkim zapłaciliśmy 61,2 mln zł za wszystkie nadwykonania w lekach (programy lekowe i chemioterapia ). Szpitale wiedzą, że gdy otrzymujemy dodatkowe fundusze w ciągu roku, staramy się regulować to, co wykonały ponad wartość umów. Działamy w ramach naszego planu finansowego, umów ze szpitalami, ale także w pewnym zaufaniu do siebie - zapewnia.

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Łódzki szpital dostał już 45 mln zł, problemem zaległe trzy

- W tym roku za leki w programach lekowych i w chemioterapii wypłaciliśmy już szpitalom w Łódzkiem, w ramach umów, prawie pół miliarda złotych, z czego Centralny Szpital Kliniczny otrzymał 45 mln zł (programy lekowe i chemioterapia). Spodziewamy się dodatkowych pieniędzy z Centrali NFZ, co pozwoli nam na uregulowanie świadczeń wykonanych ponad wartość umów w programach lekowych. Wszyscy mamy świadomość, że ratujemy życie i zdrowie ciężko chorych pacjentów - podkreśla Anna Leder.

W przypadku CSK idzie o dodatkowe 3 mln zł. Jest to aktualna kwota za leki podane pacjentom onkologicznym ponad limit, czyli tzw. nadwykonania.

- Placówka ma potężny kontrakt z NFZ, sięgający niemal miliarda złotych (894 mln zł). Sytuacja, w której kieruje pacjentów do NFZ w poszukiwaniu szybszego terminu rozpoczęcia leczenia, przy przekroczeniu limitu w lekach w programie onkologicznym o 3 miliony złotych, jest dla nas nie do przyjęcia i w takich sytuacjach będziemy reagowali stanowczo - przyznaje.

Odsyłanie pacjentów dotyczy wyłącznie CSK, zapewnia Interię łódzki NFZ, dodając, że nie ma podobnych sygnałów z innych szpitali w województwie.

Za pół roku? W onkologii czas ma ogromne znaczenie

Tymczasem, jak podkreślają pacjenci i osoby działające działające na rzecz chorych onkologicznie - czas jest dla nich kluczowy.

O doniesienia dotyczące odsyłania pacjentów zapytaliśmy w Onkofundacji Alivia.

"Docierają do nas sygnały od pacjentów o trudnościach z dostępem do świadczeń onkologicznych finansowanych przez NFZ, jednak na ten moment nie możemy potwierdzić, że problem z wstrzymywaniem kwalifikacji do programów lekowych ma charakter powszechny lub systemowy" - przekazała nam w imieniu fundacji Marta Sikorska.

Jak zaznaczyła, nawet pojedyncze przypadki odraczania rozpoczęcia skutecznego leczenia z powodów finansowych są z perspektywy osób chorych niezwykle poważne. "W onkologii czas ma ogromne znaczenie - opóźnienie rozpoczęcia terapii może wpływać na rokowanie i ograniczać możliwości leczenia" - przekazała Interii Marta Sikora.

W Fundacji słyszymy, że brak poczucia stabilności i pewności, że w momencie diagnozy otrzyma się szybko odpowiednią pomoc, jest dzisiaj dla pacjentów onkologicznych największym problemem.
Jolanta Kamińska-Samolej (jolanta.kamińska@firma.interia.pl)
Justyna Kaczmarczyk (justyna.kaczmarczyk@firma.interia.pl)

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