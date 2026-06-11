W skrócie W miejscowości Mysłaków w gminie Nieborów doszło do wypadku na drodze krajowej nr 70.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy, samochód ciężarowy oraz bus, razem sześć osób.

Jedna osoba zginęła na miejscu, a droga była zablokowana z powodu akcji służb ratunkowych.

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- Dzisiaj w godzinach porannych, około 5.20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku w miejscowości Mysłaków w gminie Nieborów w powiecie łowickim - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Tomasz Ledzion z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Jak przekazał strażak, do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 70, na wysokości piątego kilometra. - Zderzyły się tam dwa pojazdy - samochód ciężarowy oraz samochód typu bus - wyjaśnił.

Mysłaków. Śmiertelny wypadek na DK70

W wypadku udział brało łącznie sześć osób. Jednej z nich nie udało się uratować. Jak podaje lokalny portal Łowicz24, powołując się na ustalenia policji, ofiara to 51-letnia kobieta, obywatelka Ukrainy, która podróżowała wraz z czterema innymi osobami busem.

Akcję służb utrudniał stan pojazdów, mocno uszkodzonych w zdarzeniu - strażacy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt, aby dostać się do uwięzionych pasażerów.

- Samochody są mocno zdeformowane. Aby dostać się do wnętrza pojazdu musimy wykorzystywać hydrauliczne narzędzia ratownicze - przekazał rzecznik KPP PSP w Łowiczu.

Na miejscu zdarzenia o godzinie 8 ciągle trwała akcja służb. Droga krajowa nr 70, na której doszło do wypadku, była całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

- Działają tam cztery zastępy, w tym dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Łowicza oraz zespoły ratownictwa medycznego i policja - przekazał mł. bryg. Ledzion. Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku nie są na razie znane.

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