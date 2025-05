Bus uderzył w drzewo. Są poszkodowani, lądował śmigłowiec LPR

Sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku busa, do którego doszło w miejscowości Granice (woj. łódzkie). Wstępne ustalenia policji wskazują, że 37-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał mężczyznę do szpitala.