Posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom sprzeciwiła się kosztownej inwestycji, powołując się na głosy ponad 2,5 tysiąca mieszkańców.

Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski zakwestionował wiarygodność argumentów posłanki i doszło do ostrej wymiany zdań.

- Chciałam koniecznie zabrać głos na tej sesji, nawet specjalnie przyjechałam z Sejmu, mimo że trwa posiedzenie, ponieważ (...) uważam, że ta sytuacja zabrnęła za daleko - powiedziała posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Dyskusja na łódzkiej radzie miasta dotyczyła ochrony zieleni w związku z pomysłem utworzenia pawilonu z tropikalnymi roślinami na terenie Ogrodu Botanicznego. Projekt nosi nazwę Dżungla 360.

- Chciałam prosić, żeby przestać ignorować mieszkańców i przestać żonglować konsultacjami. (...) Bardzo często opinie ludzi czy stowarzyszeń nie są uwzględniane - mówiła łódzka parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości.

Wojciechowska van Heukelom tłumaczyła, że jej formacja opowiada się po stronie mieszkańców. Kosztownej inwestycji w łódzkim Ogrodzie Botanicznym sprzeciwiło się ponad 2,5 tys. osób, które podpisały stosowną petycję.

Łódź. Burzliwa dyskusja na radzie miasta. Posłanka PiS starła się z wiceprezydentem

Głównym inwestorem projektu Dżungla 360 ma być Holding Łódź. Posłanka PiS cytowała dane zamieszczone w KRS. Chodziło o dofinansowanie, jakie od miasta Łódź otrzymała wspomniana struktura komunalna, która zrzesza lokalne spółki. Kwoty mają sięgać kilkudziesięciu milionów złotych.

Po chwili na mównicę wyszedł wiceprezydent Łodzi. - Dawno nie słyszałem tak głupiej i manipulacyjnej wypowiedzi - mówił Tomasz Piotrowski, wskazując, że holding powstał w czerwcu 2025 roku, a nie w 2016 roku, jak przekazała posłanka.

- Pani stan wiedzy na temat finansów miasta czy finansów publicznych jest porażający. Pani zdaniem utworzyliśmy holding przed jego utworzeniem? - dopytywał wiceprezydent.

W tym momencie obok mównicy stanęła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z tabletem w ręku. Parlamentarzystka pokazała dane opublikowane rzekomo na stronie Krajowego Rejestru Sądowego. Piotrowski podał w wątpliwość wiarygodność witryny internetowej, z której korzystała przedstawicielka PiS.

- Niech pan nie opowiada bredni. Pan się wykazuje w tej chwili totalną niewiedzą. Mówienie do posła, że to co, poseł powiedział jest głupie, jest przekroczeniem granic własnej arogancji - odparła posłanka.

Łódź. "Szaleństwo intelektualne". Scysja na radzie miasta

Politycy zaczęli się nawzajem przekrzykiwać. - Pani głupotę powiedziała. Ja nazywam rzeczy po imieniu.(...) To jest jakieś szaleństwo intelektualne - zripostował wiceprezydent Łodzi, wskazując na nielogiczność wypowiedzi interlokutorki.

- Kompletnie nie ma pani wiedzy. Wytwarza pani jakąś alternatywną rzeczywistość, jakieś teorie spiskowe. (...) Gdzie jest ta mafia? Proszę lepiej wracać do Sejmu, bo tutaj absolutnie nie jest pani potrzebna - dodał Tomasz Piotrowski.

Wiceprezydent ocenił, że oskarżenia Wojciechowskiej van Heukelom dotyczące Holdingu Łódź są wyssane z palca. - Jak mówi pani o jakiś dokumentach, to może z łaski swojej warto te dokumenty pokazać? - pytał retorycznie łódzki wiceprezydent. Jego zdaniem zamysłem posłanki było "upolitycznienie tematu w sposób skrajny".

