"Uruchomiliśmy sześć bloków energetycznych z 10 zatrzymanych po awarii w Elektrowni Bełchatów" - poinformowała we wtorek na Twitterze Polska Grupa Energetyczna. Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew.

Elektrownia Bełchatów

"Sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się, po poniedziałkowej awarii uruchomiliśmy sześć bloków energetycznych z 10 zatrzymanych" - poinformowała we wtorek na Twitterze Polska Grupa Energetyczna.

Do awarii na stacji rozdzielczej w Rogowcu doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Doszło do zatrzymania 10 z 11 bloków elektrowni. Bez zakłóceń działał 11. blok, dlatego że był przyłączony do innej stacji - Trębaczew. Tego samego dnia awaria została usunięta.

We wtorek na Twitterze spółka PGE podała, że sytuacja w Elektrowni Bełchatów stabilizuje się. "Po wczorajszym zdarzeniu, spowodowanym zadziałaniem zabezpieczeń elektrycznych na stacji rozdzielczej w Rogowcu, należącej do @pse_pl nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych w Elektrowni o łącznej mocy około 3900 MW" - napisano.





Uruchomienie sześciu bloków energetycznych

Jak przekazano, we wtorek nastąpiło uruchomienie sześciu bloków energetycznych nr 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bez zakłóceń energię elektryczną produkuje blok o najwyższej mocy, który podłączony jest do stacji Trębaczew. Jednocześnie podkreślono, że uruchomienie jednostek wytwórczych po tak nagłym odstawieniu to ogromne wyzwanie technologiczne.

Elektrownia Bełchatów jest największym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Produkuje ponad 20 proc. krajowej energii. Trafia ona do 11,5 mln gospodarstw domowych. Moc pracujących na terenie elektrowni bloków wynosi 5298 MW.