Atak nożownika w domu dziecka. Nie żyje 16-latka

19-latek z gminy Warta wtargnął do domu dziecka przed godziną 23:00 we wtorek. Podczas ataku zmarła 16-letnia wychowanka placówki. Poszkodowanych zostało 10 osób. Czworo dzieci i jedna z wychowawczyń zostali przewiezieni do szpitala. Ich stan nie zagraża życiu. Cztery osoby otrzymały pomoc na miejscu.

Sprawca został zatrzymany.

Atak nożownika w Tomisławicach. Nie żyje 16-letnia wychowanka domu dziecka

- Zatrzymany mężczyzna to 19-latek. Nie był on wcześniej karany. Został zatrzymany godzinę po zdarzeniu w swoim miejscu zamieszkania. Z 19-latkiem będą prowadzone czynności - powiedziała Polsat News Aneta Sobieraj, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Na miejscu zdarzenia prowadzone są działania policji pod nadzorem prokuratora. Będą ustalać jaki był przebieg zdarzeń oraz motyw sprawcy.

Atak nożownika w domu dziecka. Wychowankowie pod opieką psychologa

Jak powiadomił Polsat News, nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się przesłuchanie 19-latka.

Po ataku pozostali wychowankowie domu dziecka noc spędzili w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Dzieci są pod stałą opieką psychologa.

W trakcie zdarzenia w placówce przebywało 13 osób, w tym opiekunka - podała PAP.