"Wielka Woda" to nie pierwszy serial o powodzi tysiąclecia. Oto, co było wcześniej

Wielka woda



Katastrofa z 1997 roku, która wstrząsnęła Polską, została określona mianem "powodzi tysiąclecia". W jej wyniku ucierpiały setki tysięcy mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Teraz reżyser Jan Holoubek postanowił opowiedzieć tę historię w serialu wyprodukowanym przez platformę streamingową Netflix.

"Wielka woda" opowiada o wydarzeniach z 1997 roku z perspektywy trójki bohaterów - początkującego polityka, młodej hydrolożki oraz właściciela domu w podwrocławskiej miejscowości, której tereny mają zostać zalane. Wielowątkowa opowieść pokazuje nieudolne zmagania władz z nadciągającym żywiołem, walkę bohaterów o bezpieczeństwo swoich bliskich oraz skutki katastrofy na zatrważającą skalę.

Reklama

W obsadzie produkcji znaleźli się aktorzy, którzy stworzyli ciekawe i zniuansowane postaci. W brawurowej roli możemy oglądać Agnieszkę Żulewską jako specjalistkę próbującą wpłynąć na decyzje władz i uratować Wrocław przed zalaniem. W pozostałych głównych rolach zobaczymy Tomasza Schuchardta oraz Ireneusza Czopa. W postaci drugoplanowe wcielili się także Leszek Lichota, Tomasz Kot czy Anna Dymna, która do roli w "Wielkiej wodzie" przeszła zaskakującą metamorfozę.

Rojst ‘97

"Wielka woda" nie jest jednak pierwszym serialem platformy Netflix, w którym powódź z 1997 roku odgrywa ważną rolę. Produkcja "Rojst ‘97" to druga odsłona tego serialu napisanego i wyreżyserowanego przez duet, który odpowiada także za "Wielką wodę", czyli Jana Holoubka oraz Kaspra Bajona. "Rojst ‘97" to historia kryminalna. W czasie wielkiej powodzi w lesie na Grontach odkryte zostają zwłoki nastoletniego chłopca. Śledczy muszą ustalić, czy zginął on na skutek groźnego żywiołu, czy było to morderstwo. Dochodzenie odkrywa mroczne tajemnice mieszkańców miasta stojących w obliczu katastrofy. W serialu zagrali: Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Magdalena Różdżka czy Łukasz Simlat.

Topiel

Powieść "Topiel" autorstwa Jakuba Ćwieka również jest historią kryminalną, w której dużą rolę odgrywają okoliczności "powodzi tysiąclecia". Grupa nastolatków spędza wakacje w przygranicznej miejscowości Głuchołazy. Chłopcy są żądni przygód, ale nieświadomi wyzwań, jakie przed nimi stoją. Wody wzbierają i zbliża się niebezpieczeństwo, przez które bohaterowie będą zmuszeni przejść przyspieszony kurs dojrzewania.

Moja i twoja nadzieja

Jedna z najbardziej znanych polskich piosenek charytatywnych "Moja i twoja nadzieja" powstała na prośbę Jurka Owsiaka z myślą o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Została wydana już w 1993 roku i trafiła na debiutancki krążek grupy HEY.



Jednak do dziś najbardziej zapamiętana została wersja śpiewana wspólnie przez najpopularniejszych polskich artystów, m.in.: Katarzynę Nosowską, Marylę Rodowicz, Czesława Niemena, Grzegorza Markowskiego czy Edytę Bartosiewicz. Nowa wersja utworu ukazała się ponownie w 1997 roku na specjalnym krążku, który stał się "cegiełką" na rzecz ofiar powodzi oraz hymnem akcji "Telewidzowie-Powodzianom".



Całość kwoty z zakupionych płyt została przekazana na pomoc ofiarom powodzi. Zespół HEY całkowicie zrezygnował z tantiem na rzecz wsparcia powodzian. W gmachu Telewizji Publicznej odbył się także koncert charytatywny z udziałem artystów śpiewających wspólnie "Moją i twoją nadzieję". Piosenka stała się symbolem ludzkiej wzajemnej pomocy i jednoczenia się całego narodu w trudnej sytuacji. Została ona także wykorzystana w najnowszym serialu "Wielka woda".