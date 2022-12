Ciekawostki Nie tylko komedie romantyczne. Co obejrzeć na Netflixie z przyjaciółkami?

Netflix w grudniu. Premiery seriali

Pewnego razu na krajowej jedynce - premiera 1 grudnia

"Pewnego razu na krajowej jedynce" to serial, jakiego jeszcze nie było na polskim rynku. Ta niebanalna komedia kryminalna czerpie garściami z poetyki czarnego humoru, który nabiera rozmachu, gdy losy serialowych bohaterów łączą się w niespodziewanych okolicznościach. Grupa nieznajomych znajduje 2 miliony złotych w pojeździe, który został wykorzystany do ucieczki po napadzie na bank. Bohaterowie postanawiają niepostrzeżenie zatrzymać znalezione pieniądze, aby następnie się nimi podzielić. Plany krzyżuje im nieporadny przestępca, który tak łatwo nie porzuci swojego łupu.

Brokat - premiera 14 grudnia

To kolejny serial polskiej produkcji, który swoją premierę będzie miał w grudniu 2022. "Brokat" ukazuje historię trzech kobiet, które w latach 70. - w momencie, gdy Polska powoli otwiera się na zachodnią kulturę i obyczaje - decydują się zarabiać na życie świadcząc usługi seksualne. Ten fabularyzowany serial, mimo że nie jest dokumentem, został wyprodukowany z wyjątkową wnikliwością historyczną. Jego scenariusz konsultowała sama Anna Dobrowolska - autorka książki "Zawodowe dziewczyny". Ta lektura opowiadająca o prostytucji i pracy seksualnej w latach 1945-1989, nie tylko analizuje fakty, ale również opisuje proces upodmiotowienia pracownic seksualnych oraz ukazuje nieznaną historię obyczajów w czasach PRL-u.

Emily w Paryżu, sezon 3 - premiera 21 grudnia

Tytułowa bohaterka to młoda specjalistka od marketingu z Chicago, która przeprowadziła się do Paryża, gdzie rozpoczęła swoją pracę marzeń. W dwóch pierwszych sezonach Emily zawierała nowe przyjaźnie, a także przeżywała piękne, lecz burzliwe romanse. Drugi sezon pozostawił wiele nierozstrzygniętych wątków, nie trudno się więc dziwić, że fani serialu z niecierpliwością wyczekują trzeciego sezonu. Tym razem Emily staje przed ważnym życiowym wyborem. Dziewczyna będzie musiała zdecydować, czy zostanie w stolicy Francji, czy może jednak wróci do Chicago. W nowym sezonie "Emily w Paryżu" widzowie zobaczą na ekranie nową postać graną przez Paula Formana.

Wiedźmin: Rodowód krwi - premiera 25 grudnia

"Wiedźmin: Rodowód krwi" cofa fanów serialu “Wiedźmin" o 1200 lat. Akcja produkcji osadzona jest w świecie elfów i opowiada o wydarzeniach, które doprowadziły do katastrofy zwanej "Koniunkcją Sfer". W jej wyniku światy ludzi, elfów i potworów połączyły się i zagościła w nich magia. To właśnie w tych okolicznościach stworzony został pierwszy wiedźmin, którego zadaniem miała być walka z potworami. Ten miniserial to gratka dla fanów "Wiedźmina", którzy niecierpliwie wyczekują kolejnego sezonu serii. Usatysfakcjonowani powinni też być miłośnicy książkowej "Sagi o Wiedźminie", ponieważ konsultantem kreatywnym produkcji był nie kto inny jak autor serii - Andrzej Sapkowski.

Netflix: Nowości filmowe w grudniu

Scrooge: Opowieść wigilijna - premiera 2 grudnia

Grudzień to czas wyjątkowych premier na Netflixie. Nie ulega wątpliwości, że w tym miesiącu największą popularnością cieszą się filmy świąteczne, które wprowadzają widzów w ciepłą atmosferę świąt. Jedną ze świątecznych propozycji Netflixa jest film "Scrooge: Opowieść wigilijna". To już kolejna adaptacja ponadczasowego opowiadania pt. "Opowieść wigilijna" autorstwa Charlesa Dickensa, jednak tym razem stworzona w formie animowanego musicalu. Jak zapowiada reżyser Stephen Donelly, będzie to psychodeliczna opowieść pełna muzycznych niespodzianek opowiadająca o podróży w czasie i próbie zmierzenia się z własną przeszłością. Twórcy przyznają, że starali się zachować esencję Dickensa, jednak czy im się to udało, widzowie będą mogli ocenić już 2 grudnia.

Pinokio - premiera 9 grudnia

"Pinokio" to klasyk, którego fabuły zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. Nowa wersja tej opowieści ukaże się już niedługo na Netflixie i wyróżni się ze względu na wyjątkowe walory wizualne. Najnowszy "Pinokio" to niesamowita animacja wykonana przez meksykańskiego reżysera Guillermo del Toro, która w dużej mierze została zrobiona techniką poklatkową. Oznacza to, że większość jej elementów, w tym bohaterowie i scenografia zostały odręcznie wyrzeźbione, pomalowane, a także ręcznie animowane klatka po klatce. Dodatkowo dzięki nowoczesnej technologii cyfrowej twórcom udało się ukazać wyrafinowanie i płynność ruchów, charakterystyczne dla nowoczesnego filmu animowanego. To spektakularne dzieło zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Glass Onion: Film z serii "Na noże" - premiera 23 grudnia

To już druga odsłona filmu "Na noże" - komedii kryminalnej, stanowiącej hołd dla twórczości Agathy Christie. Film jest kontynuacją produkcji opowiadającej o Detektywie Blanc’u (Daniel Craig), która szybko po premierze podbiła serca widzów. Na początku filmu "Glass Onion" grupa starych przyjaciół otrzymuje tajemnicze skrzynki zawierające zagadki. Po ich rozwiązaniu, każdemu z bohaterów ukazuje się zaproszenie do spędzenia weekendu na prywatnej wyspie Milesa Brona (granego przez Edwarda Nortona). Tam znajomi muszą rozwiązać zagadkę upozorowanego zabójstwa. Jednakże to, co zaczyna się jako niewinna zabawa, szybko zmienia się w coś znacznie bardziej nikczemnego.

Biały szum - premiera 30 grudnia

"Biały szum" to czarna komedia reżyserii Noah Baumbacha, który słynie z pokazywania pięknych i prawdziwych emocji połączonych z absurdem. Film "Biały szum" powstał w oparciu o powieść Dona DeLillo o tym samym tytule. Głównym bohaterem fabuły jest Jack Gladney (grany przez Adama Drivera) - profesor studiów nad Hitlerem, mąż i ojciec czwórki dzieci. Zwyczajna codzienność jego rodziny zostaje wywrócona do góry nogami przez tzw. "Airborne Toxic Event", który był skutkiem wycieku chemicznego. Od tego momentu rodzina Jack’a musi radzić sobie nie tylko z przyziemnymi problemami życia codziennego, ale i z niepokojem życia w postapokaliptycznej rzeczywistości.



