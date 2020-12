Ciało 55-letniego wędkarza zostało odnalezione w Zalewie Włocławskim, na głębokości 11 metrów. Mężczyzna był poszukiwany od 12 dni. Trwa śledztwo w sprawie okoliczności jego śmierci.

Zdjęcie Sonar pozwolił wskazać miejsce, gdzie znajduje się ciało wędkarza. Zostało ono odnalezione na głębokości ok. 11 metrów /Wojciech Stróżyk /Reporter

- Włocławscy policjanci wspólnie z prokuratorem prowadzą postępowanie w sprawie zwłok 55-letniego rybaka, którego zaginięcie zgłoszone zostało 12 dni temu. Mężczyzna wypłynął wtedy na Zalew Włocławski i od tego momentu był poszukiwany. Zwłoki odnalezione zostały przez sonar na głębokości około 11 metrów - poinformował st. sierż. Tomasz Tomaszewski z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Zaginięcie mężczyzny rodzina zgłosiła 12 dni temu. 7 grudnia 55-latek wypłynął na rzekę Wisłę łodzią. W akcji poszukiwawczej oprócz włocławskich służb brali udział także policjanci z Zespołu Prewencji na Wodach z Torunia, ratownicy WOPR-u z Kruszwicy i Lipna oraz przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej i Polskiego Związku Wędkarskiego.

W piątek do akcji włączyła się grupa sonarowa Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz PSP w Toruniu. To właśnie sonar pozwolił wskazać miejsce, gdzie znajduje się ciało wędkarza. Zostało ono odnalezione na głębokości ok. 11 metrów.

- W sprawie prowadzone jest śledztwo, które wyjaśni przyczynę śmierci i okoliczności zdarzenia - wskazał st. sierż. Tomaszewski.