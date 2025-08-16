Informację o zdarzeniu służby otrzymały w sobotę ok. g. 10.40.

Na ul. Kraszewskiego na wysokości przystaniu Osiedle Młodych nadjeżdżający tramwaj uderzył w stojący przed nim skład.

11 osób trafiło do szpitala, w tym czworo dzieci - przekazał Interii mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Ranne osoby doznały niegroźnych obrażeń.

Toruń. Zderzenie tramwajów. Wśród rannych dzieci

Policja ustala na miejscu przebieg wypadku i jego przyczyny.

W okolicy występują utrudnienia w ruchu tramwajowym.

Urząd Miasta Torunia przekazał w mediach społecznościowych informacje o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Motoarena - Aleja Solidarności.

Rozwiń

Autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5. Trwa akcja służb" - napisano w komunikacie.

Magierowski o antypolskim banerze na meczu z izraelskim klubem: Uderzenie pięścią w stół byłoby wskazane Polsat News Polsat News