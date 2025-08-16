Zderzenie tramwajów w centrum Torunia. Wielu rannych, wśród nich dzieci
11 osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala po zderzeniu tramwajów w centrum Torunia. Nadjeżdżający skład uderzył w stojący na przystanku pojazd. Na trasę skierowano autobusy komunikacji zastępczej.
Informację o zdarzeniu służby otrzymały w sobotę ok. g. 10.40.
Na ul. Kraszewskiego na wysokości przystaniu Osiedle Młodych nadjeżdżający tramwaj uderzył w stojący przed nim skład.
11 osób trafiło do szpitala, w tym czworo dzieci - przekazał Interii mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
Ranne osoby doznały niegroźnych obrażeń.
Toruń. Zderzenie tramwajów. Wśród rannych dzieci
Policja ustala na miejscu przebieg wypadku i jego przyczyny.
W okolicy występują utrudnienia w ruchu tramwajowym.
Urząd Miasta Torunia przekazał w mediach społecznościowych informacje o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Motoarena - Aleja Solidarności.
Autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5. Trwa akcja służb" - napisano w komunikacie.