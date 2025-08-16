Zderzenie tramwajów w centrum Torunia. Wielu rannych, wśród nich dzieci

Anna Nicz

Anna Nicz

11 osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala po zderzeniu tramwajów w centrum Torunia. Nadjeżdżający skład uderzył w stojący na przystanku pojazd. Na trasę skierowano autobusy komunikacji zastępczej.

Po zderzeniu tramwajów wprowadzono komunikację zastępczą
Po zderzeniu tramwajów wprowadzono komunikację zastępcząKMP w Toruniumateriał zewnętrzny

Informację o zdarzeniu służby otrzymały w sobotę ok. g. 10.40.

Na ul. Kraszewskiego na wysokości przystaniu Osiedle Młodych nadjeżdżający tramwaj uderzył w stojący przed nim skład.

11 osób trafiło do szpitala, w tym czworo dzieci - przekazał Interii mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Ranne osoby doznały niegroźnych obrażeń.

Zobacz również:

Samochód wjechał w grupę ludzi w Chełmnie
Kujawsko-pomorskie

Chełmno: Samochód wjechał w grupę ludzi. Są ranni

Marta Stępień
Marta Stępień

    Toruń. Zderzenie tramwajów. Wśród rannych dzieci

    Policja ustala na miejscu przebieg wypadku i jego przyczyny.

    W okolicy występują utrudnienia w ruchu tramwajowym.

    Urząd Miasta Torunia przekazał w mediach społecznościowych informacje o wprowadzeniu zastępczej komunikacji autobusowej na trasie Motoarena - Aleja Solidarności.

    Autobusy będą się zatrzymywać w pobliżu przystanków tramwajowych.

    "Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5. Trwa akcja służb" - napisano w komunikacie.

    Zobacz również:

    Warszawa. Tramwaj potrącił kobietę
    Mazowieckie

    Tramwaj potrącił kobietę w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Magierowski o antypolskim banerze na meczu z izraelskim klubem: Uderzenie pięścią w stół byłoby wskazanePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze