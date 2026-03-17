Zderzenie samochodu ze szkolnym autobusem. Są poszkodowani

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu szkolnego z samochodem osobowym w Woli Skarbkowej, w woj. kujawsko-pomorskim. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowce LPR.

Autobus szkolny i samochód, które brały udział w zderzeniu
W Woli Skarbkowej (woj. kujawsko-pomorskie) zderzył się samochód osobowy ze szkolnym autobusem

Służby informację o zderzeniu samochodu ze szklonym autobusem dostały we wtorek około godz. 14.20. W tym momencie wiadomo o trzech osobach poszkodowanych.

Wola Skarbkowa. Zderzenie szkolnego autobusu i samochodu

- To dwoje nastoletnich dzieci i kobieta z samochodu osobowego. Chłopiec i dziewczynka zostaną przetransportowani śmigłowcami LRP do szpitali w Płocku i Toruniu - przekazał Interii mł. bryg. mgr inż. Michał Sochaczewski z KP PSP w Radziejowie.

Samochodem osobowym podróżował też mężczyzna, który nie odniósł obrażeń.

rozbity samochód osobowy z poważnie uszkodzonym bokiem i maską uniesioną do góry, w tle ambulans pogotowia oraz ratownik medyczny
Samochód, który zderzył się z autobusem szkolnym

Zobacz również:

Poznań. Wypadek przy ulicy Bukowskiej, jedna osoba została ranna
Wielkopolskie

Groźny wypadek w Poznaniu. Ranna 25-latka w ciężkim stanie

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    - W autobusie szkolnym znajdowało się dziewięć osób - kierowca, opiekunka i ośmioro dzieci. Nikt nie został ranny - dodał Sochaczewski.

    Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i trzy karetki pogotowia. W akcji biorą też udział policjanci oraz strażacy z powiatu radziejowskiego.

    Zobacz również:

    Wypadek na przejeździe kolejowych w Ogorzelicach
    Mazowieckie

    Tragiczny wypadek na Mazowszu. Kierowca BMW wjechał pod szynobus

    PiS chce zmian w systemie ETS. Rzecznik rządu w ''Graffiti'': Śmieszy mnie mówienie teraz o jakimś stanowisku polityków PiSPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze