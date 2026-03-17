Zderzenie samochodu ze szkolnym autobusem. Są poszkodowani
Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu szkolnego z samochodem osobowym w Woli Skarbkowej, w woj. kujawsko-pomorskim. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowce LPR.
Służby informację o zderzeniu samochodu ze szklonym autobusem dostały we wtorek około godz. 14.20. W tym momencie wiadomo o trzech osobach poszkodowanych.
Wola Skarbkowa. Zderzenie szkolnego autobusu i samochodu
- To dwoje nastoletnich dzieci i kobieta z samochodu osobowego. Chłopiec i dziewczynka zostaną przetransportowani śmigłowcami LRP do szpitali w Płocku i Toruniu - przekazał Interii mł. bryg. mgr inż. Michał Sochaczewski z KP PSP w Radziejowie.
Samochodem osobowym podróżował też mężczyzna, który nie odniósł obrażeń.
- W autobusie szkolnym znajdowało się dziewięć osób - kierowca, opiekunka i ośmioro dzieci. Nikt nie został ranny - dodał Sochaczewski.
Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i trzy karetki pogotowia. W akcji biorą też udział policjanci oraz strażacy z powiatu radziejowskiego.