Zderzenie samochodu ze szkolnym autobusem. Są poszkodowani

Służby informację o zderzeniu samochodu ze szklonym autobusem dostały we wtorek około godz. 14.20. W tym momencie wiadomo o trzech osobach poszkodowanych.

Wola Skarbkowa. Zderzenie szkolnego autobusu i samochodu

- To dwoje nastoletnich dzieci i kobieta z samochodu osobowego. Chłopiec i dziewczynka zostaną przetransportowani śmigłowcami LRP do szpitali w Płocku i Toruniu - przekazał Interii mł. bryg. mgr inż. Michał Sochaczewski z KP PSP w Radziejowie.

Samochodem osobowym podróżował też mężczyzna, który nie odniósł obrażeń.

Samochód, który zderzył się z autobusem szkolnym

- W autobusie szkolnym znajdowało się dziewięć osób - kierowca, opiekunka i ośmioro dzieci. Nikt nie został ranny - dodał Sochaczewski.

Na miejsce zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i trzy karetki pogotowia. W akcji biorą też udział policjanci oraz strażacy z powiatu radziejowskiego.

