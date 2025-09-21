Zdarzenie miało miejsce na 198. kilometrze autostrady A1 w pobliżu Włocławka.

- Około godziny 15 otrzymaliśmy zgłoszenie o tragicznym w skutkach wypadku. Kierowca samochodu ciężarowego został potrącony przez busa podczas wymiany koła w swoim pojeździe - przekazał Interii oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku bryg. Mariusz Bladoszewski.

Autostrada A1. Śmiertelny wypadek na wysokości Włocławka

Na ten moment dokładniejsze okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję i prokuraturę.

Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Mimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej, potrącony mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - poinformował bryg. Bladoszewski.

Włocławek. Utrudnienia na autostradzie A1

Autostrada A1 na wysokości Smólska zablokowana była przez blisko cztery godziny. Kierowcy proszeni byli o wybór alternatywnej trasy przez DK91. Ruch został przywrócony krótko przed 19.

Do podobnego zdarzenia doszło zaledwie dzień wcześniej we wsi Borki na trasie S61 Ełk-Szczuczyn.

Dwóch mężczyzn zginęło po tym, jak w samochód, przy którym zmieniali koło, uderzyła ciężarówka. - Kierowca był na zewnątrz pojazdu, w zmianie koła pomagał mu inny mężczyzna - przekazała Interii kom. Kinga Kalinowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Obaj poszkodowani zmarli na miejscu. Kalinowska przekazała, że kierowca ciężarówki, która uderzyła w stojących na poboczu mężczyzn, nie odniósł poważniejszych obrażeń. - Był trzeźwy - dodała.

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o rosyjskich prowokacjach: Mogą przekroczyć granicę, po której robi się już naprawdę niebezpieczne Polsat News Polsat News