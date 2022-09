Zakaz wstępu do lasów. Wszystkiemu winny borecznik sosnowiec

Nadleśnictwo Dąbrowa informuje, że do 30 września wejście do lasów zlokalizowanych na terenie jednostki będzie niemożliwe. "Decyzja ta spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia agrolotniczych oprysków w celu zwalczenia masowego występowania borecznika sosnowca" - czytamy w komunikacie. Zabiegi zostaną przeprowadzone na terenie leśnictw: Bursztynowo, Kwiatki, Kotówka oraz Czersk Świecki.

Podobne obostrzenia wprowadziło również Nadleśnictwo Tuchola. "W związku z przeprowadzanym zabiegiem do 30 września obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Jeziorno, Kielpinski Most, Szczuczanek, Wrzosowisko oraz Wypalanki" - wylicza nadleśnictwo.

Do 22 września obowiązuje natomiast zakaz wprowadzony przez Nadleśnictwo Woziwoda. "Na terenie leśnictw Lipce, Ustronie, Wilcze Doły, Biała, Legbąd oraz Zielonka, a także w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych Gminy Tuchola (obr. ew. Łosiny, Legbąd, Klocek), Gminy Śliwice (obr. ew. Zwierzyniec) oraz Gminy Czersk (obr. ew. Klaskawa, Ostrowite, Zapędowo) będzie wykonywany oprysk samolotowy" - czytamy w komunikacie.

Borecznik sosnowiec - co to jest?

W każdym przypadku powód jest ten sam - borecznik sosnowiec. To owad, którego larwy żywią się igłami sosen. Choć zawsze występuje on w ekosystemie, nie zagrażając drzewom, w tym roku leśnicy walczą z prawdziwą plagą. W skrajnych przypadkach larwy mogą bowiem doprowadzić do ogołocenia drzew i wymarcia całych połaci lasu.

Leśnicy zaznaczają, że larw jest tak dużo, że konieczne są ostateczne środki, czyli opryski. "Środkiem chemicznym, który w tym celu zostanie użyty jest MOSPILAN 20 SP w dawce 0,25 kg na hektar. Środek będzie rozcieńczony w dwóch litrach wody oraz jednym litrze nośnika" - czytamy. Preparat rozpylą samoloty Dromader.