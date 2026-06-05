W skrócie Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na 11. piętrze we Włocławku i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

W chwili zdarzenia dziecko było pod opieką matki, która była nietrzeźwa i została zatrzymana przez policję.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

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Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 10 na osiedlu Południe przy ul. Wiejskiej we Włocławku. Zgłoszenie dotyczyło wypadku z udziałem pięcioletniej dziewczynki.

- Według relacji osoby zgłaszającej miała wypaść z okna 11. piętra bloku na osiedlu Południe we Włocławku - powiedziała Interii podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Włocławek. Pięciolatka wypadła z 11. piętra

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Dziecko zostało przetransportowane do szpitala przy pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci ustalają okoliczności i przebieg zdarzenia - przekazała rzeczniczka włocławskiej policji.

Jak dodała policjantka, dziewczynka w chwili zdarzenia znajdowała się pod opieką matki.

Dziewczynka wypadła z 11. piętra. Informacje w sprawie matki

- Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość tej 20-letniej kobiety. Miała w organizmie promil alkoholu. Kobieta została zatrzymana - poinformowała podkom. Wróblewska-Czaplicka.

Nowe informacje w sprawie przekazała również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku Małgorzata Kręcicka. - Matka dziecka jest zatrzymana. Na razie zarzutów nie ma. Była w stanie nietrzeźwości, musi wytrzeźwieć - powiedziała Interii.

Służby nie podają szczegółowych informacji o obrażeniach dziecka. - Na chwilę naszej rozmowy funkcje życiowe były zachowane. Nie mam informacji, aby to się zmieniło - przekazała rzeczniczka policji.

Jak dowiedziała się reporterka Polsat News, stan dziecka jest ciężki. Dziewczynka doznała urazu głowy. Szpital nie udziela jednak bardziej szczegółowych informacji na ten temat.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.





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