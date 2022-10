Wyciek z rurociągu "Przyjaźń". "Zapach dał do myślenia"

- Strażacy działają w gminie Chodecz. Najprawdopodobniej ropa była rurociągiem tłoczona za pomocą gazu - powiedziała bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik kujawsko-pomorskiej straży pożarnej.

Jak dodała, "wyczuwalny w okolicy zapach gazu dał do myślenia". - Do tego zbiegło się to ze spadkiem ciśnienia w rurociągu - uściśliła.

Strażacy szukają wycieku z rurociągu "Przyjaźń"

Na miejscu są dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze z Włocławka. Z tego miasta na miejsce pojechał ciężki samochód ratownictwa chemicznego.

- Pracuje tam także jeden zastęp strażaków z PERN-u. To zakładowa straż pożarna operatora - wyjaśniła bryg. Jarocka-Krzemkowska.

Strażacy badają sprawę. Na ten moment ewentualny wyciek nie został namierzony.