Jak opisują loklane media, zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb o godz. 11.41.

Płomienie objęły suszarnię znajdującą się na terenie firmy Czej-Dag w Osięcinach. Nad miejscem zdarzenia pojawiła się potężna chmura czarnego dymu, widoczna z dużej odległości.

Strażacy prowadzą intensywne działania gaśnicze oraz zabezpieczają teren objęty pożarem.

- Obecnie płomienie już nie występują. Teraz strażacy intensywnie schładzają zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one zabezpieczane za pomocą działek wodnych stacjonarnych - przekazał w rozmowie z Interią mł. ogn. Patryk Wojciechowski, oficer prasowy KP PSP w Radziejowie.

Na razie nie są znane okoliczności, w jakich doszło do pojawienia się ognia. Przyczyna pożaru będzie ustalana po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.

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- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń, natomiast druga znajduje się pod wpływem przeżytego zdarzenia, jednak jest przytomna i pozostaje w kontakcie z ratownikami - przekazał wstępnie mł. ogn. Patryk Wojciechowski, oficer prasowy KP PSP w Radziejowie w rozmowie z "Gazetą Pomorską".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy podała w mediach społecznościowych, że droga DK 62 na wysokości miejscowości Osięciny jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.

Więcej informacji wkrótce.