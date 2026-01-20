Wybuchł piec, runęła ściana domu. Na łóżeczko z niemowlęciem
Wybuch pieca w domu wielorodzinnym Nowej Wsi Królewskiej w woj. kujawsko-pomorskim. W wyniku eksplozji uszkodzeniu uległy ściany budynku, a jedna z nich runęła na śpiące w łóżeczku niemowlę.
W skrócie
- W domu wielorodzinnym w Nowej Wsi Królewskiej doszło do wybuchu pieca, wskutek czego uszkodzone zostały ściany budynku.
- Jedna ze ścian runęła na śpiące w łóżeczku trzymiesięczne niemowlę, które nie odniosło poważnych obrażeń.
- Wójt gminy Płużnica wystosował apel o natychmiastowe sprawdzenie stanu technicznego instalacji grzewczych i przewodów kominowych.
Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W jednym z budynków mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej w powiecie wąbrzeskim eksplodował piec.
- To stary, murowany budynek, podzielony na trzy mieszkania. W jednym z nich doszło do eksplozji pieca - powiedział Interii bryg. Piotr Rogowski z KP PSP w Wąbrzeźnie.
Nowa Wieś Królewska. Ściana runęła na śpiące niemowlę
Lokal, w którym doszło do wybuchu, został niemal całkowicie zniszczony. Siła eksplozji była tak duża, że uszkodzeniu uległy również ściany sąsiedniego mieszkania.
Jedna z nich została wypchnięta do środka i runęła na łóżeczko, w którym spało trzymiesięczne niemowlę.
Temu na szczęśćie nie stało się nic poważnego i został wyniesione z domu przez ojca.
- W chwili zdarzenia w budynku przebywało sześć osób. Pięć z nich o własnych siłach ewakuowało się na zewnątrz. Służby ratunkowe udzieliły im pomocy - przekazał bryg. Piotr Rogowski.
Strażak dodał, że trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala. - To 42-letni mieszkaniec lokalu w którym doszło do wybuchu, trzymiesięczne dziecko oraz jego matka - wyjaśnił.
Chociaż budynek nie uległ zawaleniu, to jego konstrukcja została poważnie uszkodzona i prawdopodobnie nie będzie się nadawał do ponownego zamieszkania.
Nowa Wieś Królewska. Pilny apel do mieszkańców
W związku ze zdarzeniem głos zabrał wójt gminy Płużnica, który zwrócił się z pilnym apelem do mieszkańców.
"W związku z kolejnymi w ostatnim czasie wypadkami na terenie naszej gminy, spowodowanymi awariami systemów grzewczych, zwracam się do Państwa z pilnym apelem o niezwłoczne sprawdzenie stanu technicznego instalacji grzewczych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w Państwa domostwach" - czytamy.
"Niesprawne piece, kotły, kominki, podgrzewacze wody oraz niedrożne przewody kominowe i wentylacyjne stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, a także mienia" - podkreślił wójt Maciej Puchała.
"Państwa bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Tylko wspólne i odpowiedzialne działania mogą zapobiec kolejnym tragicznym zdarzeniom. Proszę o potraktowanie niniejszego apelu z należną powagą i przekazanie tej informacji również sąsiadom oraz osobom starszym" - zaapelował wójt.