Wybuch gazu w domu w Chełmnie. Nie żyje jedna osoba
W piwnicy domu jednorodzinnego w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do wybuchu gazu. Straż pożarna potwierdziła, że nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby, które próbują ustalić przyczyny wypadku. Wezwano także inspektora nadzoru budowlanego.
W skrócie
- W domu jednorodzinnym w Chełmnie doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego zginęła jedna osoba.
- Straż pożarna i policja wciąż prowadzą działania na miejscu oraz ustalają przyczynę zdarzenia.
- Wcześniej w Braniewie miał miejsce inny incydent związany z wybuchem gazu. Z bloku mieszkalnego ewakuowano ponad 50 osób.
Na miejscu zdarzenia w Chełmnie pracuje sześć zastępów kujawsko-pomorskiej straży pożarnej. Dotychczas nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną tragicznego wypadku.
Jak przekazała w rozmowie z Interią p.o. oficera prasowego KPP w Chełmnie sierż. Agnieszka Stankiewicz, służby nadal zabezpieczają budynek przy ul. Kwiatowej, w którym doszło do wybuchu gazu.
- W dalszym ciągu na miejscu pracują policjanci i wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - mówiła.
Chełmno. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Tragiczne doniesienia
Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przekazała wcześniej, że wskutek tragicznego zdarzenia zmarła jedna osoba w wieku ok. 40 lat.
Zgłoszenie o pożarze w jednym z domów w Chełmnie dotarło do policjantów w środę tuż po godzinie 13.
Służby przekazały, że jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, została uszkodzona. Oficer prasowa KPP w Chełmnie powiedziała w rozmowie z Interią, że ten moment nie wiadomo, czy zniszczeniu uległa również konstrukcja samego budynku.
- Na miejscu pracowała Inspekcja Nadzoru Budowlanego wraz z policjantami - poinformowała Stankiewicz.
Pożar w bloku w Braniewie. Mieszkańców ewakuowano
To nie pierwszy wybuch gazu, do jakiego doszło w ostatnich dniach w północnej części Polski. W poniedziałek w jednym z pięciopiętrowych bloków w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do rozszczelnienia butli z gazem propan-butan.
Wskutek pożaru poszkodowana została 74-letnia mieszkanka bloku. Służby ewakuowały z budynku ponad 50 osób. Jak przekazał burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, mieszkańcy bloku będą mogli wrócić do swoich mieszkań dopiero po wykonaniu ekspertyzy technicznej i oceny bezpieczeństwa.
Sielicki poinformował, że wszyscy mieszkańcy bloku przy Placu Strażackim otrzymali od miasta wsparcie i mieszkania zastępcze.