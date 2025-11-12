W skrócie W domu jednorodzinnym w Chełmnie doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego zginęła jedna osoba.

Straż pożarna i policja wciąż prowadzą działania na miejscu oraz ustalają przyczynę zdarzenia.

Wcześniej w Braniewie miał miejsce inny incydent związany z wybuchem gazu. Z bloku mieszkalnego ewakuowano ponad 50 osób.

Na miejscu zdarzenia w Chełmnie pracuje sześć zastępów kujawsko-pomorskiej straży pożarnej. Dotychczas nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną tragicznego wypadku.

Jak przekazała w rozmowie z Interią p.o. oficera prasowego KPP w Chełmnie sierż. Agnieszka Stankiewicz, służby nadal zabezpieczają budynek przy ul. Kwiatowej, w którym doszło do wybuchu gazu.

- W dalszym ciągu na miejscu pracują policjanci i wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia - mówiła.

Chełmno. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Tragiczne doniesienia

Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przekazała wcześniej, że wskutek tragicznego zdarzenia zmarła jedna osoba w wieku ok. 40 lat.

Zgłoszenie o pożarze w jednym z domów w Chełmnie dotarło do policjantów w środę tuż po godzinie 13.

Służby przekazały, że jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, została uszkodzona. Oficer prasowa KPP w Chełmnie powiedziała w rozmowie z Interią, że ten moment nie wiadomo, czy zniszczeniu uległa również konstrukcja samego budynku.

- Na miejscu pracowała Inspekcja Nadzoru Budowlanego wraz z policjantami - poinformowała Stankiewicz.

Pożar w bloku w Braniewie. Mieszkańców ewakuowano

To nie pierwszy wybuch gazu, do jakiego doszło w ostatnich dniach w północnej części Polski. W poniedziałek w jednym z pięciopiętrowych bloków w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do rozszczelnienia butli z gazem propan-butan.

Wskutek pożaru poszkodowana została 74-letnia mieszkanka bloku. Służby ewakuowały z budynku ponad 50 osób. Jak przekazał burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, mieszkańcy bloku będą mogli wrócić do swoich mieszkań dopiero po wykonaniu ekspertyzy technicznej i oceny bezpieczeństwa.

Sielicki poinformował, że wszyscy mieszkańcy bloku przy Placu Strażackim otrzymali od miasta wsparcie i mieszkania zastępcze.

