Wtargnął do kopalni, chciał przeprowadzić "interwencję". Prokuratura wszczyna śledztwo ws. Obajtka

Alicja Krause

Alicja Krause

"Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, po moim zawiadomieniu, wszczęła śledztwo ws. szalonej próby Obajtka wtargnięcia do IKS 'Solino' w Inowrocławiu" - napisał w mediach społecznościowych europoseł Krzysztof Brejza. Prokuratura w swoim zawiadomieniu pisze m.in. o podejrzeniu naruszenia miru. Daniel Obajtek próbował na początku lipca wejść na teren spółki, powołując się na mandat europosła.

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Daniel Obajtek w garniturze i okularach przemawia do mikrofonów na konferencji prasowej, gestykulując dłonią.
Bydgoska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Daniela ObajtkaJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo po zgłoszeniu Krzysztofa Brejzy dotyczącego próby wejścia Daniela Obajtka do IKS "Solino" w Inowrocławiu.
  • Sprawa dotyczy incydentu z 9 lipca, kiedy Daniel Obajtek próbował wejść na teren spółki, powołując się na mandat europosła podczas protestu związkowców.
  • Według udostępnionych nagrań, prezes IKS Solino poinformował Obajtka, że tylko posłowie i senatorowie mogą przeprowadzać interwencje poselskie.
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Śledztwo w sprawie szarpaniny z udziałem byłego prezesa Orlenu, europosła Daniela Obajtka wszczęła Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w w siedzibie Inowrocławskiej Kopalni Soli "Solino". Zawiadomienie w tej sprawie złożył europoseł Krzysztof Brejza.

"Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, po moim zawiadomieniu, wszczęła śledztwo ws. szalonej próby Obajtka wtargnięcia do IKS 'Solino' w Inowrocławiu" - napisał w mediach społecznościowych.

Obajtek próbował wtargnąć do kopalni soli. Prokuratura wszczyna śledztwo

Do swojego wpisu Brejza dołączył fragment zawiadomienia o wszczęciu śledztwa. Jak czytamy, jest ono prowadzone w kierunku kilku głównych wątków. Kwalifikacja obejmuje - jak podkreślił europoseł - m.in. naruszenie miru.

Do zdarzenia doszło 9 lipca, kiedy Obajtek próbował wejść na teren spółki Inowrocławska Kopalnia Soli "Solino", by dołączyć do protestujących związkowców z NSZZ Solidarność. Strajk wywołały informacje o planowanej sprzedaży części biznesu solnego firmy Qemetika niemieckiej grupie K+S. Pracownicy, w obawie o przyszłość spółki, domagali się przejęcia firmy przez państwowy Orlen.

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Obajtek przedstawiał swoje zachowanie jako interwencję poselską i powoływał się na legitymację europosła. Przy próbie wejścia na teren zakładu, drogę zablokował mu prezes IKS "Solino" Wojciech Kotlarek, który zauważył, że interwencję poselską mogą wykonywać jedynie członkowie polskiego Sejmu oraz Senatu. Między mężczyznami doszło do szarpaniny.

Incydent w kopalni soli. Brejza o "bezprawnej próbie"

W czwartek Brejza udostępnił w mediach społecznościowych fragment nagrania z kamer telewizyjnych, na którym widać, jak Kotlarek tłumaczy Obajtkowi, że ten nie ma prawa przeprowadzenia interwencji poselskiej.

- Nie wykonuje pan mandatu posła (...). Nie jest pan ani posłem, ani senatorem - mówił do byłego prezesa Orlenu prezes IKS "Solino". W odpowiedzi Obajtek zarzucił mu, że ten "łamie prawo".

Brejza ocenił w swoim wpisie, że na miejscu doszło do "bezprawnej próby realizacji interwencji poselskiej". Jak stwierdził, Obajtek "wymachiwał badgem (identyfikatorem dostępu - red.) do budynków Parlamentu Europejskiego" jako "rzekomą legitymacją poselską".

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