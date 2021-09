Włocławek: Pobił sprzedawcę i okradł lombard. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Do przestępstwa doszło w środę przed godziną 16 przy ul. Wojskowej. Ok. 30-35-letni mężczyzna wszedł do lombardu, wyciągnął "przedmiot przypominający broń" i zażądał wydania pieniędzy. "Następnie pobił sprzedającego, skrępował mu ręce i skradł biżuterię. Po dokonanej kradzieży sprawca oddalił się w stronę ulicy Armii Krajowej" - informują funkcjonariusze.

Prośba o kontakt

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Na podstawie zebranych materiałów ustalili, że napastnik miał ok. 185 cm wzrostu, był dobrze zbudowany.





Zdjęcie / policja pl /

"W chwili zdarzenia ubrany był w spodnie dresowe koloru oliwkowego, ciemnozieloną bluzę dresową z kapturem naciągniętym na głowę, czapkę z daszkiem koloru oliwkowego oraz kamizelkę odblaskową. Na dłoniach miał czerwone, robocze rękawiczki, w rękach trzymał białą torbę tzw. reklamówkę, do której schował skradzioną biżuterię" - przekazali policjanci.



Osoby, które wiedzą cokolwiek o zdarzeniu proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, telefon numer 47 753 5201 lub 47 753 5202, bądź na numer alarmowy 112. Policja zapewnia anonimowość.



