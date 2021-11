Włocławek: Nieplanowane zatrzymanie linii kwasu azotowego w zakładzie Anwil

W zakładzie spółki Anwil we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w czwartek po południu do nieplanowanego zatrzymania pracy linii kwasu azotowego. Spowodowało to pojawienie się rdzawego dymu z komina. Sytuacja nie stwarza zagrożenia, w tym także dla mieszkańców Włocławka. "Zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa" - podkreślił Anwil.

Zdjęcie Zakład produkcyjny we Włocławku, zdjęcie ilustracyjne / anwil.pl / materiały prasowe