Wielki pożar pod Bydgoszczą. Trwa akcja niedaleko lotniska
Płonie las w miejscowości Białe Błota, niedaleko bydgoskiego portu lotniczego - potwierdziła Interia. W akcję gaszenia ognia zaangażowano siedem zastępów straży pożarnej. Zrzuty wody wykonały również samoloty Lasów Państwowych. Sytuację określono jako "opanowaną", ale wiejący wiatr i kilkudniowy brak opadów komplikują sprawę.
W skrócie
- W Białych Błotach pod Bydgoszczą doszło do pożaru lasu na powierzchni około 1200 metrów kwadratowych.
- W akcję zaangażowano siedem zastępów straży pożarnej oraz samoloty Lasów Państwowych, wykonujące zrzuty wody.
- IMGW ostrzegał wcześniej przed wysokim zagrożeniem pożarowym w regionie z powodu braku opadów, wysokich temperatur i wiatru.
- Mamy do czynienia z pożarem ściółki na powierzchni około 1200 metrów kwadratowych - przekazała w rozmowie z Interią st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z KW PSP w Bydgoszczy.
Ogień zaobserwowano w Białych Błotach w sobotę po południu. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania kłębów dymu, widocznych z dalszej odległości.
Białe Błota. Kłęby dymu nad okolicą, wielki pożar lasu
- Na miejscu pracuje cały czas pięć zastępów, dwa są w drodze, bo dowożą wodę - relacjonowała w rozmowie z naszym portalem st. bryg. Jarocka-Krzemkowska.
Sytuację jest opanowana, a ogień się nie rozwija. Mimo to dogaszanie może zająć następnych kilka godzin.
W akcję gaśniczą zaangażowały się Lasy Państwowe, które na miejscu pożaru w Białych Błotach dokonały zrzuty wody dwoma samolotami.
IMGW bije na alarm. Wysokie zagrożenie pożarowe w Polsce
Kilka dni temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed możliwymi pożarami w lasach.
W niektórych regionach Polski od kilku dni nie spadł deszcz. Zagrożenie potęgują zwyżkujące temperatury i podmuchy wiatru.
Kujawy i Pomorze na mapce opublikowanej przez IMGW zakwalifikowano jako obszar o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego.