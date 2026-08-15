W skrócie W Konotopiu poświęcono pomnik Matki Bożej Miłosiernej o wysokości 55,6 m, będący najwyższą figurą maryjną w Europie.

W ceremonii uczestniczył Lech Wałęsa oraz biskup włocławski, a uroczystość uświetnił występ zespołu Mazowsze oraz zrzut płatków czerwonych róż z helikopterów.

Monument jest drugim co do wysokości pomnikiem Matki Bożej na świecie.

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Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna, przy drodze krajowej nr 10 Szczecin - Warszawa. Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy ofiarowali go jako "osobiste wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia".

Na dzień poświęcenia pomnika wybrano 15 sierpnia, który w kościele katolickim jest obchodzony jako święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Konotopie. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej poświęcony

Poświęcenia pomnika, jak i znajdującej się we wnętrzu jego cokołu tablicy pamiątkowej. dokonał biskup włocławski Krzysztof Wętłowski w towarzystwie Grażyny Karkosik. Po ceremonii poświęcenia nad pomnik nadleciały dwa śmigłowce, które wykonały kilka okrąążeń, a z ich pokładów zrzucano płatki czerwonych róż.

Poświęcenie pomnika poprzedziły modlitwa różańcowa i msza święta. - Tutaj w Konotopiu, Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić do wzniesienia wzroku ku górze do Boga i do nieba. Wielu współczesnych ludzi ma wzrok skierowany wyłącznie ku ziemi, a zapatrzeni są tylko w siebie - mówił w homilii ordynariusz włocławski.

Bp Wętkowski dodał, że współczesny świat stanie się piękniejszy dzięki promieniowaniu miłosierdzia.

Na uroczystości obecny był Lech Wałęsa. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z ceremonii. "Konotopie, u Matki Boskiej Miłosiernej, my grzeszni prosimy miej w opiece Naród Cały" - napisał bohater Solidarności.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Najwyższy pomnik maryjny w Europie, drugi na świecie

Monument powstał według projektu rzeźbiarza Adama Jakuba Matejkowskiego. Cokół pomnika okala osiem filarów tworzących koronę, a w jej obrębie na wysokości 15,3 m powstał taras.

Na taras można dostać się niejako z wnętrza pomnika schodami lub windą. Sam figura Matki Bożej zaczyna się od poziomu tarasu. Całość została wykonana w technologii żelbetowej, a użyty do budowy beton ma biały kolor.

Postawa Matki Bożej Miłosiernej z Konotopia z otwartymi dłońmi skierowanymi ku obserwatorom ma symbolizować "miłosierdzie i zaproszenie do duchowego spotkania". Monument przewyższa m.in. statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro w Brazylii (38 m) i figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (36 m, a wraz z kopcem 52,5 m).

Pomnik jest najwyższym tego rodzaju obiektem w Europie i drugim na świecie. Światowy rekord należy natomiast do Matki Całej Azji - Wieży Pokoju, znajdującej się w Batangas City na Filipinach. Mierzy ona 98,15 m wysokości.



