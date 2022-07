Według danych z początku tego roku podanych przez Katolicką Agencję Informacyjną, w Polsce żyje ok. 30 tys. 300 osób konsekrowanych. Wśród nich odrębną grupę stanowią osoby świeckie - obecnie w naszym kraju żyje 365 dziewic, 373 wdowy, jeden wdowiec, jeden pustelnik i osiem pustelnic. W porównaniu z końcem 2020 roku widać wzrost zainteresowania poświęceniem życia Kościołowi.

"Gazeta Wyborcza" zapytała ks. Marcina Jiersa z bydgoskiej parafii, na czym polega konsekracja i jakie warunki trzeba spełnić, aby ślubować czystość, jednocześnie nie decydując się na życie zakonne. Okazuje się, że konsekrowani świeccy, oprócz wykonywania normalnych obowiązków, muszą dbać o "pogłębioną praktykę religijną" i rozwijać swoje "życie duchowe".

Praktyka stara jak Kościół

Jak czytamy na portalu konsekrowane.org, obrzęd konsekracji dziewic przeprowadzano już w początkach Kościoła. Podobnie wygląda kwestia konsekracji wdów i wdowców. Ks. Jiers wskazuje, że praktyka ta jest znana od zarania chrześcijaństwa.

Dlaczego ludzie to robią? Duchowny wyjaśnia, że chcą poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. - Odmawiają brewiarz, pokutują, oddają się apostolstwu czy dziełom miłosierdzia. Ale żyją "w świecie", łącząc swoje codzienne obowiązki, życiowe zadania ze stylem bardzo pogłębionego życia chrześcijańskiego - mówi "Wyborczej".

Dziewice konsekrowane w Polsce

Zaślub świeckich osób z Kościołem długo pozostawał w cieniu. Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego wieku za sprawą papieża Pawła VI. Z kolei Jan Paweł II podczas syndou biskupów w Rzymie przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego.

W Polsce pierwszą dziewicą konsekrowaną była Józefa Szłykowicz i przez wiele lat pełniła rolę jedynej przedstawicielki tej grupy. Natomiast pierwszym wdowcem konsekrowanym został w 2010 roku Andrzej Grzegorski.

Kto może zostać "Oblubienicą Chrystusa"?

Gdy w diecezji bydgoskiej w 2019 roku konsekrowano po raz pierwszy dziewicę, biskup Jan Tyrawa w homilii mówił o tym, jak ważna jest zarówno dziewiczość, jak i małżeństwo. Pierwsze ma przypominać małżeństwu, że "ostateczna ojczyzna jest w niebie", natomiast drugie "pokazuje dziewiczości, że do nieba idzie się przez tę ziemię naznaczoną grzechem, krzyżem, przeciwnościami". - Aby dostać się do nieba, trzeba przez to wszystko przejść - konkludował biskup.

W momencie gdy Agnieszka Cichowicz składała ślub czystości, a biskup wręczał jej obrączkę, którą założyła na palec, w kraju żyło ok. 300 konsekrowanych dziewic - znaczna ich część (bo ponad 40) pochodziła z archidiecezji krakowskiej. W diecezji bydgoskiej trzecią dziewicę konsekrowano w marcu 2022 roku.

- Jeśli pragną otrzymać specjalnie dla nich przeznaczoną łaskę Boga w postaci daru konsekracji, muszą się zdecydować na życie w czystości, a to przyrzeczenie ma być wyrazem całkowitego oddania się Chrystusowi i pełniejszego włączenia się w służbę Kościołowi - mówił do wiernych w czasie uroczystości konsekracji poprzedniej dziewicy, w grudniu ubiegłego roku.

Konsekrowani mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale muszą spełnić określone warunki. Ks. Jiers wymienia, że przede wszystkim ich sakrament małżeństwa musi być ważny, a "przez swój wiek, roztropność i obyczaje" według "ogólnej opinii" nie pozostawiać wątpliwości, że wytrwają w życiu poświęconym służbie Kościołowi bez skazy.

Ostateczna decyzja o przyjęciu do grona świeckich konsekrowanych należy do biskupa diecezjalnego. Kandydaci muszą poprosić go o "rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys, wypis z księgi chrztów i świadectwo ważnie zawartego sakramentu małżeństwa rozwiązanego przez śmierć małżonka".