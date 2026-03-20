W skrócie Wypis 14-letniej pacjentki ze szpitala w Bydgoszczy zawierał fragment tekstu przypominający treść wygenerowaną przez narzędzie AI.

Szpital potwierdził autentyczność dokumentu i wyjaśnił, że narzędzie AI zostało użyte tylko do korekty językowej trzech zdań wywiadu, bez wprowadzania danych wrażliwych pacjenta.

Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów, a działania diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone są zgodnie ze standardami medycznymi.

Internet obiegło zdjęcie wypisu 14-letniej pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

"Dziewczynka, lat 14 i 2 miesiące, zgłosiła się do szpitala z powodu bólu głowy. W wywiadzie uraz głowy w dniu wczorajszym. Od tego czasu występuje ból głowy oraz mrowienie i drętwienie okolic barków" - czytamy w jego treści.

Jednak uwagę internautów zwrócił inny fragment: "Jeżeli chcesz, mogę przygotować pełniejszy wywiad po urazie głowy u dziecka (z typowymi pytaniami o utratę przytomności, wymioty, zawroty głowy), który często wpisuje się w dokumentacji SOR".

Słowa te brzmią zupełnie jak treści wygenerowane przez narzędzia sztucznej inteligencji. Szybko wzbudziło to obawę internautów, czy przyjmujący dziecko lekarz nie posłużył się AI także w innych aspektach wizyty - nie tylko przygotowując wypis.

Jednocześnie część komentujących sprawę osób poważało autentyczność dokumentu. Tę kwestię zweryfikował Polsat News.

Bydgoszcz. Treść wygenerowana przez AI w wypisie ze szpitala

"Potwierdzam autentyczność dokumentu - karty informacyjnej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy" - przekazano w oświadczeniu przekazanym redakcji przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Jednocześnie zaznaczono w nim, że wedle zebranych informacji "narzędzie Chat GPT nie zostało użyte w celu postawienia diagnozy ani opracowania planu leczenia".

"Pacjent był konsultowany przez lekarza chirurga dziecięcego, którego zalecenia zostały uwzględnione w karcie informacyjnej. Lekarz rezydent dokonujący wpisu, zarówno w badaniu podmiotowym, jak i przedmiotowym, posługiwał się formularzami dokumentacji medycznej obowiązującymi w szpitalu" - dodała medyczna placówka.

AI w dokumentacji medycznej. Szpital: Narzędzie użyte do korekty językowej

Szpital zapewnia, że "narzędzie zostało użyte do zredagowania trzech zdań wywiadu pod kątem korekty językowej" i że "nie wprowadzono przy tym żadnych danych wrażliwych pacjenta".

"Dokumentacja izby przyjęć jak i wynik konsultacji chirurgicznej wskazują, że w oparciu o wywiad lekarski, objawy kliniczne, badanie przedmiotowe, postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne było przeprowadzone zgodnie ze standardami medycznymi. Pacjenta wypisano z izby przyjęć do domu ze szczegółowymi zaleceniami lekarskimi" - brzmi dalsza część oświadczenia.

Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje się w niej narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów. "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne odbywa się w oparciu o obowiązujące standardy medyczne" - podkreśla szpital.

"Narzędzia cyfrowe wspierające pracę personelu, w tym wykorzystujące rozwiązania AI, będą wdrażane wraz z procedurami regulującymi zasady nadzoru oraz zakres ich stosowania w ramach realizowanego przez szpital projektu 'Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług'" - skwitowano.

Czarnek w "Gościu Wydarzeń" o ETS: Oczekuję od premiera Tuska, że będziemy mieli decyzję o zakończeniu Polsat News