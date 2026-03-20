Treść ze sztucznej inteligencji w wypisie pacjentki. Szpital potwierdza

Dagmara Pakuła

"Jeśli chcesz, mogę przygotować pełniejszy wywiad (...), który często stosuje się w dokumentacji SOR" - brzmi fragment wypisu 14-letniej pacjentki szpitala w Bydgoszczy, charakterystyczny dla komunikatów generowanych przez sztuczną inteligencję. Umieszczenie go w tego typu dokumencie zrodziło obawy, w jakim stopniu lekarz użył AI w trakcie wizyty. Autentyczność krążącego w sieci wypisu potwierdził Polsat News sam szpital.

Treść wygenerowana przez AI na wypisie ze szpitala

  • Wypis 14-letniej pacjentki ze szpitala w Bydgoszczy zawierał fragment tekstu przypominający treść wygenerowaną przez narzędzie AI.
  • Szpital potwierdził autentyczność dokumentu i wyjaśnił, że narzędzie AI zostało użyte tylko do korekty językowej trzech zdań wywiadu, bez wprowadzania danych wrażliwych pacjenta.
  • Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów, a działania diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone są zgodnie ze standardami medycznymi.
Internet obiegło zdjęcie wypisu 14-letniej pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

"Dziewczynka, lat 14 i 2 miesiące, zgłosiła się do szpitala z powodu bólu głowy. W wywiadzie uraz głowy w dniu wczorajszym. Od tego czasu występuje ból głowy oraz mrowienie i drętwienie okolic barków" - czytamy w jego treści.

Jednak uwagę internautów zwrócił inny fragment: "Jeżeli chcesz, mogę przygotować pełniejszy wywiad po urazie głowy u dziecka (z typowymi pytaniami o utratę przytomności, wymioty, zawroty głowy), który często wpisuje się w dokumentacji SOR".

Zobacz również:

Wypadek radiowozu w Biórkowie Małym
Małopolskie

Wypadek radiowozu w Małopolsce. Dwaj policjanci ranni

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Słowa te brzmią zupełnie jak treści wygenerowane przez narzędzia sztucznej inteligencji. Szybko wzbudziło to obawę internautów, czy przyjmujący dziecko lekarz nie posłużył się AI także w innych aspektach wizyty - nie tylko przygotowując wypis.

    Jednocześnie część komentujących sprawę osób poważało autentyczność dokumentu. Tę kwestię zweryfikował Polsat News.

    Bydgoszcz. Treść wygenerowana przez AI w wypisie ze szpitala

    "Potwierdzam autentyczność dokumentu - karty informacyjnej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy" - przekazano w oświadczeniu przekazanym redakcji przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Jednocześnie zaznaczono w nim, że wedle zebranych informacji "narzędzie Chat GPT nie zostało użyte w celu postawienia diagnozy ani opracowania planu leczenia".

    "Pacjent był konsultowany przez lekarza chirurga dziecięcego, którego zalecenia zostały uwzględnione w karcie informacyjnej. Lekarz rezydent dokonujący wpisu, zarówno w badaniu podmiotowym, jak i przedmiotowym, posługiwał się formularzami dokumentacji medycznej obowiązującymi w szpitalu" - dodała medyczna placówka.

    AI w dokumentacji medycznej. Szpital: Narzędzie użyte do korekty językowej

    Szpital zapewnia, że "narzędzie zostało użyte do zredagowania trzech zdań wywiadu pod kątem korekty językowej" i że "nie wprowadzono przy tym żadnych danych wrażliwych pacjenta".

    "Dokumentacja izby przyjęć jak i wynik konsultacji chirurgicznej wskazują, że w oparciu o wywiad lekarski, objawy kliniczne, badanie przedmiotowe, postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne było przeprowadzone zgodnie ze standardami medycznymi. Pacjenta wypisano z izby przyjęć do domu ze szczegółowymi zaleceniami lekarskimi" - brzmi dalsza część oświadczenia.

    Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje się w niej narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów. "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne odbywa się w oparciu o obowiązujące standardy medyczne" - podkreśla szpital.

    "Narzędzia cyfrowe wspierające pracę personelu, w tym wykorzystujące rozwiązania AI, będą wdrażane wraz z procedurami regulującymi zasady nadzoru oraz zakres ich stosowania w ramach realizowanego przez szpital projektu 'Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług'" - skwitowano.

    Zobacz również:

    Potwierdzono osiem zakażeń żółtaczką w poznańskim szpitalu
    Wielkopolskie

    "Choroba brudnych rąk" w szpitalu wojewódzkim. Zakażonych kilkanaście osób

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Czarnek w "Gościu Wydarzeń" o ETS: Oczekuję od premiera Tuska, że będziemy mieli decyzję o zakończeniuPolsat News

    Najnowsze