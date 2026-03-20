Treść ze sztucznej inteligencji w wypisie pacjentki. Szpital potwierdza
"Jeśli chcesz, mogę przygotować pełniejszy wywiad (...), który często stosuje się w dokumentacji SOR" - brzmi fragment wypisu 14-letniej pacjentki szpitala w Bydgoszczy, charakterystyczny dla komunikatów generowanych przez sztuczną inteligencję. Umieszczenie go w tego typu dokumencie zrodziło obawy, w jakim stopniu lekarz użył AI w trakcie wizyty. Autentyczność krążącego w sieci wypisu potwierdził Polsat News sam szpital.
W skrócie
- Wypis 14-letniej pacjentki ze szpitala w Bydgoszczy zawierał fragment tekstu przypominający treść wygenerowaną przez narzędzie AI.
- Szpital potwierdził autentyczność dokumentu i wyjaśnił, że narzędzie AI zostało użyte tylko do korekty językowej trzech zdań wywiadu, bez wprowadzania danych wrażliwych pacjenta.
- Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów, a działania diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone są zgodnie ze standardami medycznymi.
Internet obiegło zdjęcie wypisu 14-letniej pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
"Dziewczynka, lat 14 i 2 miesiące, zgłosiła się do szpitala z powodu bólu głowy. W wywiadzie uraz głowy w dniu wczorajszym. Od tego czasu występuje ból głowy oraz mrowienie i drętwienie okolic barków" - czytamy w jego treści.
Jednak uwagę internautów zwrócił inny fragment: "Jeżeli chcesz, mogę przygotować pełniejszy wywiad po urazie głowy u dziecka (z typowymi pytaniami o utratę przytomności, wymioty, zawroty głowy), który często wpisuje się w dokumentacji SOR".
Słowa te brzmią zupełnie jak treści wygenerowane przez narzędzia sztucznej inteligencji. Szybko wzbudziło to obawę internautów, czy przyjmujący dziecko lekarz nie posłużył się AI także w innych aspektach wizyty - nie tylko przygotowując wypis.
Jednocześnie część komentujących sprawę osób poważało autentyczność dokumentu. Tę kwestię zweryfikował Polsat News.
Bydgoszcz. Treść wygenerowana przez AI w wypisie ze szpitala
"Potwierdzam autentyczność dokumentu - karty informacyjnej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy" - przekazano w oświadczeniu przekazanym redakcji przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Jednocześnie zaznaczono w nim, że wedle zebranych informacji "narzędzie Chat GPT nie zostało użyte w celu postawienia diagnozy ani opracowania planu leczenia".
"Pacjent był konsultowany przez lekarza chirurga dziecięcego, którego zalecenia zostały uwzględnione w karcie informacyjnej. Lekarz rezydent dokonujący wpisu, zarówno w badaniu podmiotowym, jak i przedmiotowym, posługiwał się formularzami dokumentacji medycznej obowiązującymi w szpitalu" - dodała medyczna placówka.
AI w dokumentacji medycznej. Szpital: Narzędzie użyte do korekty językowej
Szpital zapewnia, że "narzędzie zostało użyte do zredagowania trzech zdań wywiadu pod kątem korekty językowej" i że "nie wprowadzono przy tym żadnych danych wrażliwych pacjenta".
"Dokumentacja izby przyjęć jak i wynik konsultacji chirurgicznej wskazują, że w oparciu o wywiad lekarski, objawy kliniczne, badanie przedmiotowe, postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne było przeprowadzone zgodnie ze standardami medycznymi. Pacjenta wypisano z izby przyjęć do domu ze szczegółowymi zaleceniami lekarskimi" - brzmi dalsza część oświadczenia.
Placówka oświadczyła, że obecnie nie stosuje się w niej narzędzi AI do diagnozowania ani leczenia pacjentów. "Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne odbywa się w oparciu o obowiązujące standardy medyczne" - podkreśla szpital.
"Narzędzia cyfrowe wspierające pracę personelu, w tym wykorzystujące rozwiązania AI, będą wdrażane wraz z procedurami regulującymi zasady nadzoru oraz zakres ich stosowania w ramach realizowanego przez szpital projektu 'Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług'" - skwitowano.