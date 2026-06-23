W skrócie W miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do wypadku samochodowego. Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby: 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

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Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego we wtorek po godz. 13.00. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbie Kujawskie niedaleko Włocławka.

Dąbie Kujawskie: Samochód uderzył w drzewo

Jak przekazał Interii mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik komendy PSP we Włocławku, Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

- Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej, które po dojeździe stwierdziły, że w pojeździe znajdowały się dwie osoby - mówił strażak.

Z samochodu został wrak. Zginęły matka z córką

Poszkodowane były zakleszczone w aucie. Do ich wydobycia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych.

- Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Ofiary to 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka - przekazał Bladoszewski.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają przebieg wypadku i jego przyczyny.





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