Tragiczny wypadek koło Włocławka. Zginęły matka z córką
W wypadku w miejscowości Dąbie Kujawskie zginęły 41-letnia kobieta oraz 13-letnia dziewczynka - przekazał Interii mł. bryg. Mariusz Bladoszewski. Samochód, którym podróżowały matka z córką, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
W skrócie
- W miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do wypadku samochodowego. Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
- W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby: 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka.
- Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
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Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego we wtorek po godz. 13.00. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbie Kujawskie niedaleko Włocławka.
Dąbie Kujawskie: Samochód uderzył w drzewo
Jak przekazał Interii mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik komendy PSP we Włocławku, Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
- Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej, które po dojeździe stwierdziły, że w pojeździe znajdowały się dwie osoby - mówił strażak.
Z samochodu został wrak. Zginęły matka z córką
Poszkodowane były zakleszczone w aucie. Do ich wydobycia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych.
- Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Ofiary to 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka - przekazał Bladoszewski.
Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają przebieg wypadku i jego przyczyny.