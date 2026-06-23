Tragiczny wypadek koło Włocławka. Zginęły matka z córką

Marta Stępień

Marta Stępień

W wypadku w miejscowości Dąbie Kujawskie zginęły 41-letnia kobieta oraz 13-letnia dziewczynka - przekazał Interii mł. bryg. Mariusz Bladoszewski. Samochód, którym podróżowały matka z córką, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Wypadek w miejscowości Dąbie Kujawskie
Wypadek w miejscowości Dąbie KujawskieKMP we Włocławku/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W miejscowości Dąbie Kujawskie doszło do wypadku samochodowego. Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
  • W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby: 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka.
  • Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego we wtorek po godz. 13.00. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbie Kujawskie niedaleko Włocławka.

Dąbie Kujawskie: Samochód uderzył w drzewo

Jak przekazał Interii mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, rzecznik komendy PSP we Włocławku, Opel zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

- Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej, które po dojeździe stwierdziły, że w pojeździe znajdowały się dwie osoby - mówił strażak.

Zobacz również:

Trwają poszukiwania zaginionego 22-latka z Częstochowy, zdjęcie ilustracyjne
Śląskie

Zaginął 22-letni Mateusz. "Istnieje obawa o jego zdrowie i życie"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Z samochodu został wrak. Zginęły matka z córką

Poszkodowane były zakleszczone w aucie. Do ich wydobycia konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych.

- Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Ofiary to 41-letnia kobieta i 13-letnia dziewczynka, matka i córka - przekazał Bladoszewski.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają przebieg wypadku i jego przyczyny.

Zobacz również:

Policja przekazała nowe informacje o podejrzanym o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa Dariuszu R.
Polska

Policja w trakcie obławy w Mierzawie nie mówiła wszystkiego. Nowe informacje

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki


"Wydarzenia": Polacy brutalnie zaatakowali obcokrajowców. Policja szuka sprawcówPolsat News

Najnowsze