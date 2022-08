Do wybuchu pożaru doszło we środę koło południa przy ul. Jar Czynu Społecznego w Bydgoszczy. Zgodnie z informacją Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu budynek, w którym pojawił się ogień, to dom noclegowy.

- W tej chwili trwa akcja gaśnicza i ewakuacja ludzi. Sytuacja wciąż nie jest opanowana, a kolejne zastępy straży pożarnej dojeżdżają na miejsce zdarzenia - mówił tuż przed godziną 13:00 w rozmowie z "Expressem Bydgoskim" Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.

Tragiczny pożar w Bydgoszczy. Policja potwierdziła śmierć trzech osób

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz potwierdziła śmierć trzech osób - kobiety, mężczyzny i dziewczynki. Część z poszkodowanych osób opatrywana jest na miejscu, lecz niektórzy z nich musieli zostać przewiezieni do szpitala.

- Strażacy przeczesując budynek znalazły zwłoki mężczyzny. Cały czas trwa dogaszanie budynku, dopiero kiedy płomienie ustaną będziemy mogli przeprowadzić własne czynności - powiedział na antenie Polsat News Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Na obecnym etapie zbieramy informacje, co to był dokładnie za budynek i jaką pełnił funkcję - dodał policjant.

Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Służby podkreślają, że ustalenie przyczyn nie będzie możliwe, dopóki strażacy nie opanują płomieni. Policja nie wyklucza konieczności zaczerpnięcia opinii biegłych z zakresu pożarnictwa.