Tragiczny finał awantury. Nie żyje 41-latek, 11 osób zatrzymanych

41-letni mężczyzna zmarł po tym, jak podczas bójki został ugodzony nożem. Do tragedii doszło w miejscowości Nowe (woj. kujawsko-pomorskie). Policja zatrzymała do tej pory 11 osób, z czego osiem to obcokrajowcy. Wśród nich jest 29-letni Kolumbijczyk, który podejrzewany jest o śmiertelny atak na 41-latka.