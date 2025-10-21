Tragedia po szczepieniu. Zmarło sześciomiesięczne niemowlę

Sześciomiesięczny chłopiec zmarł po podaniu szczepionki z kalendarza szczepień. Jak wykazała kontrola sanepidu, otrzymany przez niego preparat był przeterminowany. - W żadnym wypadku taka szczepionka nie powinna zostać podana - powiedział Polsat News Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Prokuratura bada, czy wykorzystany preparat mógł przyczynić się do śmierci.

  • Sześciomiesięczny chłopiec zmarł po podaniu szczepionki z kalendarza szczepień; u dziecka wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny, który doprowadził do hospitalizacji i śmierci.
  • Sanepid ustalił, że jedna z podanych szczepionek była przeterminowana, preparat został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań.
  • Prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, a placówka wykonująca szczepienie nie udzieliła komentarza.
Do tragedii doszło w Gąsawie w województwie kujawsko-pomorskim na przełomie września i października. Nieprawidłowa reakcja pojawiła się u sześciomiesięcznego Gabriela po podaniu szczepionek z kalendarza szczepień.

Bezpośrednio po podaniu preparatu stan dziecka zaczął się pogarszać i konieczne okazało się przewiezienie go do szpitala.

- Po podaniu chłopcu drugiej dawki szczepionki wystąpił u niego niepożądany odczyn poszczepienny. Z uwagi na jego przebieg dziecko trafiło do szpitala - powiedziała na antenie Polsat News Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Chłopiec najpierw trafił do szpitala w Żninie, a następnie do placówki w Bydgoszczy, gdzie zmarł po kilku dniach.

    Gąsawa. Sześciomiesięczne niemowlę zmarło po otrzymaniu szczepionki

    Sprawę śmierci dziecka po podaniu szczepionki bada zarówno prokuratura, jak i sanepid, który przeprowadził kontrolę w zakładzie, w którym chłopiec został zaszczepiony.

    Przeprowadzone przez sanepid działania wykazały, że jedna z podanych szczepionek była przeterminowana. Preparat został zabezpieczony i przekazany prokuraturze do dalszych badań.

      Śmierć dziecka po szczepieniu. Preparat był przeterminowany

      - Oczywiście w żadnym wypadku taka szczepionka nie powinna zostać podana. Tutaj obowiązek leży po stronie świadczeniobiorcy, który wykonuje szczepienia. Osoba, która podaje szczepionkę powinna sprawdzić termin ważności preparatu - powiedział na antenie Polsat News Łukasz Betański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

      Sanepid podkreśla, że w tym momencie nie można z całą pewnością określić, co przyczyniło się do śmierci dziecka. Dalsze działania prowadzić będzie prokuratura, która zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka

      Dyrekcja zakładu, w którym zostało wykonane szczepienie, nie skomentowała sprawy.

