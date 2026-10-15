Tragedia niedaleko Bydgoszczy. Nie żyje dwóch nastolatków

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Ciągnik spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim (woj. kujawsko-pomorskie). Pod maszyną znaleźli się dwaj nastolatkowie w wieku 17 i 13 lat. Ich życia nie udało się uratować. Ciągnikiem kierował starszy z nich, młodszy jechał jako pasażer.

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Strażacy przy przewróconym ciągniku przy wale przeciwpowodziowym podczas nocnej akcji ratowniczej.
Ciągnik spadł z wału przeciwpowodziowego przygniatając dwóch chłopcówKP PSP Chełmnomateriał zewnętrzny

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po godzinie 18. W Ostrowie Świeckim, niedaleko Bydgoszczy, z wału przeciwpowodziowego spadł ciągnik.

- Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem - poinformowała mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej w Chełmnie.

Ostrów Świecki. Przewrócił się ciągnik, którym jechali dwaj chłopcy

Maszyną kierował 17-latek, a razem z nim jechał 13-latek. Pojazd przewrócił się kołami do góry, całkowicie niszcząc kabinę i przygniatając chłopców.

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Strażacy, żeby dotrzeć do poszkodowanych, musieli podnieść ciągnik. Akcja trwała ponad godzinę - informuje Radio PIK. Gdy się to udało, na pomoc było już za późno, chłopcy nie przeżyli wypadku.

W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora.

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