Tragedia na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z kamperem

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Pociąg Polregio zderzył się z kamperem w miejscowości Gronówko w woj. kujawsko-pomorskim. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR - poinformował Interię st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn - Toruń.

Tragedia na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z kamperem
Tragedia na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z kamperemKM PSP w Toruniumateriał zewnętrzny

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Turznem w Gronówku, niedaleko za stacją Kamionki Jezioro.

Pociąg zderzył się z kamperem. Nie żyje kobieta, lądował LPR

Jak poinformował dalej rzecznik, zgłoszenie do służb wpłynęło o 8:40. Kamperem podróżowały dwie osoby - 67-letnia kobieta i mężczyzna. Kobieta zginęła na miejscu.

Po mężczyznę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

Z kolei pociągiem Polregio relacji Olsztyn - Bydgoszcz podróżowało 45 osób, nikt z nich nie ucierpiał. Ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn - Toruń został wstrzymany.

Zobacz również:

Katastrofa pociągu w Danii
Świat

Pociąg wypadł z torów. Tragiczny wypadek w Danii

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek
Rozbity samochód dostawczy leży na boku w pobliżu torów kolejowych, wokół rozrzucone są elementy pojazdu i rzeczy, z prawej strony widoczny strażak w żółtym mundurze świadczący o prowadzeniu akcji ratunkowej.
Tragedia na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z kamperemKM PSP w Toruniumateriał zewnętrzny
Pawlak po spotkaniu Trump-Putin: Bardzo trudny sprawdzian dla prezydenta NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze