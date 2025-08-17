Tragedia na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z kamperem
Pociąg Polregio zderzył się z kamperem w miejscowości Gronówko w woj. kujawsko-pomorskim. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR - poinformował Interię st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn - Toruń.
Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowo-drogowym na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Turznem w Gronówku, niedaleko za stacją Kamionki Jezioro.
Jak poinformował dalej rzecznik, zgłoszenie do służb wpłynęło o 8:40. Kamperem podróżowały dwie osoby - 67-letnia kobieta i mężczyzna. Kobieta zginęła na miejscu.
Po mężczyznę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.
Z kolei pociągiem Polregio relacji Olsztyn - Bydgoszcz podróżowało 45 osób, nikt z nich nie ucierpiał. Ruch pociągów na linii kolejowej Olsztyn - Toruń został wstrzymany.